Куди українські туристи можуть вирушити у подорож: перелік відкритих країн

9 листопада Євросоюз виключив Україну із "зеленого списку" країн та відніс до "червоного". Відповідно до рекомендацій ЄС, для українських туристів варто закрити кордони.

Втім, чи впускати українців, вирішують самі країни. Тож, не впадайте у відчай, бо чимало держав все ще доступні для подорожей.

Станом на сьогодні, після виключення із "зеленого списку" ЄС, туристів з України готові приймати 15 країн. Куди можна вирушити та за яких умов – читайте далі!

Актуально ЄС виключив Україну зі "зеленого списку": що це означає для туристів

Які країни залишилися відкритими для українців

Кіпр

Як тільки стало відомо про виключення України з "зеленого списку", Кіпр оголосив про збереження умов в'їзду для громадян України. У такий спосіб Кіпр став першою країною, яка не змінила правила в'їзду для українських громадян.

Сьогодні для того, щоб потрапити на територію Кіпру, необхідно:

вакцинованим мандрівникам пред'явити сертифікат про повну вакцинацію;

мандрівникам пред'явити сертифікат про повну вакцинацію; невакцинованим – негативний результат ПЛР-тесту до і після прибуття.

Основні регіони Кіпру:

Лімассол;

Пафос;

Айа-Напа;

Ларнака;

Ніккосія.

Очевидно, що на острів Кіпр вирушають задля пляжного відпочинку. Однак тут є величезна кількість цікавих локацій, які варто відвідати.

Естонія

Це вже друга країна Європи, яка ухвалила аналогічне рішення до Кіпру.

В Естонію з України дозволено в'їзд з будь-якою метою для осіб, які пройшли повний курс вакцинації.

Усі невакциновані можуть прибути до Естонії лише з поважної причини. Якщо українці отримали дозвіл на в'їзд, то повинні пред'явити ПЛР-тест або експрес-тест на антитіла. Однак, навіть при негативному результаті тесту, доведеться вирушити на 10-денний карантин.

Туристичні міста Естонії:

Таллінн;

Нарва;

Тарту;

Пярну;

Раквере.

Хорватія

Одночасно з Естонією, не посилювати умови в'їзду для українських громадян вирішила й Хорватія.

Туристи можуть надати для в'їзду один з наступних документів:

негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше 72 годин або експрес-тест на антиген, зроблений не пізніше 48 годин;

сертифікат про вакцинацію двома дозами вакцин, які використовуються в країнах-членах ЄС (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, SinoPharm, Janssen/Johnson & Johnson, Sputnik V);

медична довідка про перенесений COVID-19 та одну дозу вакцини протягом шести місяців від зараження вірусом;

позитивний результат ПЛР-тесту або швидкого тесту на антиген, що підтверджує, що особа вилікувалася від вірусної інфекції.

В іншому разі особа вирушить на 10 днів самоізоляції.

Найцікавіші хорватські міста, крім Дубровника:

Загреб;

Спліт;

Задар;

Ровінь;

Хум.

Нідерланди

Наступною країною, яка дозволила подорожі для повністю вакцинованих громадян України, стали Нідерланди.

Дізнайтеся умови в'їзду Лише одна додаткова вимога: Нідерланди зберегли можливість подорожей для українців

Нідерланди – це не лише Амстердам!

Цікаві міста країни:

Роттердам;

Мідделбург;

Наарден;

Гаага;

Делфт.

Австрія

Також зберегла повноцінний безвізовий в'їзд для повністю вакцинованих українців. Прибулим не треба реєструватися та проходити карантин.

При цьому, іншим туристам дозволено в'їзд з реєстрацією (Pre-Travel-Clearance – PTC), ПЛР-тестом та 10 денним карантином. Самоізоляція може бути припинена при пред'явленні негативного тесту, але не раніше ніж на 5 день після в'їзду.

Найпопулярніші міста, в яких чимало цікавих локацій:

Відень;

Зальцбург;

Грац;

Інсбрук;

Лінц;

Клагенфурт-ам-Вертерзе.

Чехія

Як й вищезгадані країни, Чехія теж залишається відкритою для подорожей вакцинованих українців. За тих самих умов, що і раніше – сертифікат про вакцинацію.

До початку подорожі туристам потрібно в обов'язковому порядку заповнити в'їзний формуляр за посиланням: https://plf.uzis.cz/.

Невакциновані українці не можуть потрапити до країни без поважної причини.

Найкрасивіші міста Чехії, які варто побачити:

Прага;

Ческі-Крумлов;

Ческе-Будейовіце;

Брно;

Плзень;

Острава.

Данія

Якщо давно мріяли вирушити на Скандинавський півострів, то можете зробити це прямо зараз – Данія також зберегла повноцінний безвізовий в'їзд для вакцинованих громадян України.

У разі відсутності COVID-сертифікату, ви повинні зробити ПЛР-тест протягом 24 годин після прибуття до Данії та пройти 10-денну самоізоляцію. Карантин можна припинити, зробивши тест на четвертий день після в'їзду.

Також в'їзд до Данії дозволяється громадянам, які не були вакциновані, але вже перехворіли на коронавірусну хворобу.

П'ять найбільших міст Данії, в які зазвичай прямують гості: Копенгаген;

Орхус;

Оденсе;

Ольборг;

Фредеріксберг. Бельгія Відразу після оголошення рішення ЄС про виключення України із "зеленого списку", 9 листопада Бельгія виключила Україну з переліку держав, громадянам яких дозволено в'їзд без "поважної мети" навіть за наявності сертифікату про вакцинацію. Однак вже наступного дня стало відомо, що країна все ж дозволить в'їзд вакцинованим громадянам України Крім того, треба заздалегідь заповнити форму Passenger Locator Form (PLF). Цікаво ЄС оновив список найнебезпечніших країн для подорожей Міста, які варто відвідати, мандруючи Бельгією: Брюссель;

Брюгге;

Гент;

Намюр;

Монс;

Шарлеруа. Польща Вакциновані туристи можуть в'їжджати в країну за наявності сертифікату про вакцинацію (Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca або Jonson&Jonson) – електронний документ в "Дії" або паперовий аналог. Також можна надати документом про одужання від COVID-19. Для невакцинованих українців передбачена 10-денна самоізоляція, яку можна скоротити, зробивши ПЛР-тест не раніше 7-го дня перебування. Найпопулярніші туристичні міста Польщі: Краків;

Варшава;

Вроцлав;

Гданськ. Ірландія 10-ю відкритою країною для українців стала Ірландія. Режим в'їзду залишається незмінним – на підставі ірландської візи. Турист може потрапити на територію країни за умови повної вакцинації, сертифікату про одужання або негативного ПЛР-тесту. При цьому, тест на антиген – не надає право на в'їзд до Ірландії. Обов'язкові для відвідування міста Ірландії: Дублін;

Корк;

Уотерфорд;

Голуей;

Лімерик. Швеція Громадяни України також можуть подорожувати до Швеції. Ті, що мають цифровий COVID-сертифікат, виданий в Україні, звільняються від вимоги негативного ПЛР-тесту. Водночас українці, у яких відсутній цифровий COVID-сертифікат України, повинні надати негативний результат тесту на COVID-19, зроблений за 72 години до прибуття. Найцікавіші міста Швеції: Стокгольм;

Гетеборг;

Еребру;

Уппсала;

Бурос. Франція Франція вирішила не забороняти українцям здійснювати подорожі. Втім, в'їзд дозволили тільки повністю вакцинованим (Pfizer / Comirnaty, Moderna, AstraZeneca / Vaxzevria / Covishield і Jansen / Johnson & Johnson). Також перед в'їздом треба заповнити заяву про відсутність симптомів і контактів з особами, які захворіли. Особи, які не пройшли повний курс вакцинації, можуть в'їжджати в країну тільки за "нагальної потреби". Must-visit міста Франції: Париж;

Ніцца;

Канни;

Страсбург;

Лілль;

Мон-Сен-Мішель. Зверніть увагу З Києва до Ніцци та Парижу від 34 євро: SkyUp влаштував розпродаж квитків Словаччина Вакциновані громадяни України, які перед в'їздом реєструються на сайті, звільняються від самоізоляції. Натомість невакциновані особи після реєстрації зобов'язані пройти самоізоляцію терміном 14 днів. Карантин можна припинити, отримавши негативний результат ПЛР-тесту, зробленого на 5-й день. Найкрасивіші міста Словаччини: Банська Штявниця;

Комарно;

Модри Камінь;

Скаліца;

Терхова. Іспанія Це 13-а країна, яка не закрила кордони для громадян України. З 15 листопада українці мають надати один із наступних документів: довідку про отримання повного курсу вакцинації від СOVID-19 вакциною, що визнана Всесвітньою організацією охорони здоров'я;

діагностичну довідку (негативний результат ПЛР-тестування за 72 години до в'їзду або тест на антиген за 48 годин до в'їзду);

довідку про одужання, що визнаватиметься протягом 180 днів та після спливу 11 днів від дня отримання першого позитивного тестування. Також обов'язковим залишається заповнення формуляра санітарного контролю. Туристи мають отримати QR код для надання на вимогу представників компанії перевізника перед посадкою, а також служб санітарного контролю в пункті пропуску в порту або аеропорту по прибуттю до Іспанії. Міста Іспанії, які заслуговують на вашу увагу: Мадрид;

Барселона;

Толедо;

Кордови;

Валенсія;

Мальорка. Греція Ще одна країна ЄС, яка залишилася відкритою для українців. Наші громадяни можуть подорожувати до неї за тих же умов, що і раніше: заповнена форма PLF за 24 години до в'їзду. Підтвердження з QR-кодом, яке прийде на електронну пошту, вважається необхідним проїзним документом;

довідка про вакцинацію старше 14 днів в застосунку "Дія" або видрукований сертифікат з порталу "Дія";

або ПЛР-тест не старше 72 годин або експрес-тестування на антиген за 48 годин;

або довідка про перенесене захворювання, позитивний ПЛР-тест або тест на антитіла. Найпопулярніші міста Греції: Афіни;

Салоніки;

Патри;

Пірей;

Ларисса. Латвія

Латвія підтримала ініціативу інших країн, й дозволила в'їзд українцям. Перед прибуттям необхідною вимогою є заповнення анкети на сайті covidpass.lv.

В'їзд до Латвійської Республіки без поважної причини, зокрема з метою туризму, дозволено повністю вакцинованим громадянам України. Вони не підлягають 10-денній самоізоляції та звільнені від вимоги тестування на COVID-19 перед прибуттям до Латвії та після прибуття.

Міста Латвії, які варто відвідати:

Рига;

Лієпая;

Юрмала;

Резекне;

Даугавпілс.

ЄС виключив Україну із зеленого списку