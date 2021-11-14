В них виявили понад 500 випадків інфікування COVID-19 на 100 000 жителів протягом останніх тижнів, а показник позитивних тестів сягає понад 4%. Це критерії, за якими вирішують, кого відносити до "темно-червоного" переліку.
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Так, Агентство охорони здоров'я ЄС рекомендує всім, зокрема невакцинованим й тим, хто не перехворіли на коронавірус, утримуватися від будь-яких несуттєвих поїздок до та з однієї з наступних країн:
Небезпечні ("темно-червоні") країни для подорожей:
- Австрія;
- Бельгія;
- Чехія;
- Болгарія;
- Хорватія;
- Естонія;
- Ірландія;
- Нідерланди;
- Латвія;
- Литва;
- Румунія;
- Угорщина;
- Словенія;
- Словаччина.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), найвищий рівень зараження COVID-19 зараз зафіксовано в Нідерландах, Чехії та Румунії.
Крім зазначених вище країн, від пандемії продовжують страждати Німеччина, Польща, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Данія, Ісландія та Ліхтенштейн. Вони входять до "червоного" списку, адже за останні два тижні в них реєструють понад 200 випадків на 100 тисяч жителів.
Тому поїздки в ці райони також не рекомендуються, але не так сильно, як в "темно-червоні" країни. Проте всім слід мати при собі необхідні документи та бути обережними під час поїздки.
Натомість найбезпечнішими для подорожей є Франція, Португалія, Іспанія та Італія.