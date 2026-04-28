Менше ніж 1000 гривень – і ви зможете опинитися у місці, де знімали серіал Wednesday

Якщо ви фанат культового серіалу Wednesday, вам точно варто відвідати Румунію. Саме тут розташований атмосферний замок, який став однією з ключових локацій зйомок і надихнув на створення похмурої готичної атмосфери серіалу.
У світі серіалу Wednesday похмурий коледж Nevermore здається вигаданою декорацією, однак насправді його "двійник" існує в реальному житті. У Румунії серед Карпатських гір розташований замок, який став прототипом готичної атмосфери серіалу та вже перетворився на популярну туристичну локацію. І що особливо приємно: менш ніж за 1000 гривень ви можете побачити це місце на власні очі та прогулятися його неймовірними локаціями.
Де розташований "замок Wednesday"?
Замок Кантакузіно став однією з найвпізнаваніших локацій, пов'язаних із серіалом. Він розташований у місті Буштень, серед гір Бучеджі, і оточений драматичними карпатськими пейзажами. Хоча частина сцен серіалу знімалася в студіях і різних містах Румунії, саме цей замок найчастіше асоціюють із атмосферою Nevermore Academy. Його неоготична архітектура, арки та панорамні краєвиди створюють ідеальний "похмуро-казковий" фон.
Як виглядає замок та територія: дивитись відео
Яка історія цього місця?
Замок був збудований у 1911 році за замовленням князя Георге Кантакузіно. Він поєднує елементи неорумунського стилю з елегантними інтер'єрами та гірськими панорамами. Сьогодні це не лише історична пам'ятка, а й культурний простір: тут проводять виставки, концерти та тематичні екскурсії. Після виходу серіалу замок ще більше відкрився для туристів і став популярним серед фанатів Wednesday.
Яка ціна входу, графік роботи та адреса розташування?
- Вхідні квитки до об'єкта поділяються за категоріями відвідувачів:
Дорослі – 85 румунських леїв;
Студенти – 60 румунських леїв;
Пенсіонери – 60 румунських леїв;
Діти до 5 років – безкоштовно;
Діти 5 – 12 років – 40 румунських леїв;
Підлітки 13 – 18 років – 45 румунських леїв;
Особи з інвалідністю – безкоштовно;
Супроводжуючий дорослий – безкоштовно;
- Графік роботи:
Понеділок – четвер: 10:00 – 19:00;
П'ятниця – неділя: 10:00 – 20:00.
- Адреса розташування: Strada Zamorei 1, Bușteni 105500, Romania.
Що ще подивитися поруч?
Регіон Буштеня багатий на замки та палаци:
- Замок Пелеш – одна з найкрасивіших королівських резиденцій Європи;
- Замок Бран – легендарний "замок Дракули";
- Замок Корвінів – середньовічна фортеця з готичною атмосферою.
Для написання матеріалу використовувались тексти з Third Eye Traveller та Castelul Cantacuzino.
Дізнайтесь, де знімали серіал "Відьмак". Наприклад, у першому епізоді серіалу Геральт зустрічається з чарівником Стрегобором у розкішному будинку, створеному за допомогою ілюзій. Саме цей інтер'єр знімали у замку Вайдахуняд: готично-ренесансній споруді в міському парку Будапешта, збудованій за мотивами трансільванських замків.
Часті питання
Замок, що став прототипом для серіалу 'Wednesday', знаходиться в Румунії, у місті Буштень серед Карпатських гір. Це замок Кантакузіно, який оточений драматичними карпатськими пейзажами.
Замок Кантакузіно був збудований у 1911 році за замовленням князя Георге Кантакузіно. Він поєднує елементи неорумунського стилю з елегантними інтер'єрами та гірськими панорамами. Після виходу серіалу 'Wednesday' замок став ще популярнішим серед туристів і фанатів, оскільки його асоціюють із атмосферою Nevermore Academy.
Вхідні квитки до замку Кантакузіно коштують 85 румунських леїв для дорослих, 60 леїв для студентів і пенсіонерів, та 40 леїв для дітей від 5 до 12 років. Графік роботи: з понеділка по четвер з 10:00 до 19:00, а з п'ятниці по неділю з 10:00 до 20:00.