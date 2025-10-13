По всьому світу можна натрапити на величні замки, але особливу увагу привертають ті, що здіймаються просто з води. Сьогодні ми підготували для вас добірку таких місць, тож залишайтесь з нами задля деталей від 24 Каналу з посиланням на Podil.

Які унікальні замки розташовані на озерах?

1. Замок Скалігеро

Один із найдавніших і найкраще збережених замків Італії, який розташований на мальовничому березі озера Гарда. Зведений у 14 столітті родиною Делла Скала – правителями Верони та частини Венеційських земель. Спочатку слугував оборонною фортецею на випадок нападу, а згодом, після зведення нового замку неподалік, споруда втратила стратегічне значення, але ще тривалий час використовувалася як військовий гарнізон.

Замок Скалігеро /фото Podil

У 1919 році розпочалися масштабні реставраційні роботи, завдяки яким сьогодні замок постає у всій своїй середньовічній величі. Нині Скалігеро – одна з найпопулярніших туристичних пам'яток Італії, яку щороку відвідують понад 300 тисяч людей.

2. Замок Шіййон

Розташований на мальовничому березі Женевського озера у Швейцарії, вважається однією з найвідоміших і найкраще збережених середньовічних фортець Європи. Його історія оповита таємницями, адже точна дата заснування невідома, хоча перші письмові згадки про нього з'являються ще в 9 столітті. Упродовж 12 – 14 століть замок слугував літньою резиденцією графів Савойських – впливової династії, що контролювала значну частину регіону.



Замок Шіййон / фото Podil

З часом могутність Савойського дому почала падати через численні війни, і замок поступово втратив статус розкішної резиденції, перетворившись на в'язницю. Після поразок графів влада над Шіййоном перейшла до Бернської держави, яка офіційно використовувала його як в'язницю з 1733 року.

Як зазначає Euromanticism, у 1816 році Джордж Байрон відзначив замок у своїй поемі та залишив свій автограф на одній із колон темниці, започаткувавши цікаву традицію. Відтоді замок відвідали численні відомі письменники та літератори з різних країн, також залишаючи свої сліди.

3. Замок Блед

Цей середньовічний замок у Словенії отримав свою назву від озера, на березі якого він розташований. Спочатку він слугував лише оборонною фортецею, проте з часом перетворився на резиденцію феодальних лордів та представників знаті.

Замок Блед / фото Podil

Замок не втратив своєї оборонної функції: протягом століть до нього додавали нові вежі та укріплення. Крім того, він зберіг численні гравюри та фрески того часу. Сьогодні Замок Блед функціонує як музей із багатою колекцією артефактів, а влітку тут часто проводяться фестивалі та культурні заходи.

