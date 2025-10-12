Мовиться про резиденцію славетного роду Закревських. 24 Канал із посиланням на UkrainaIncognita розповість про неї докладніше.

Тут Шевченко творив і кохав: чому варто побачити палац Закревських у Березовій Рудці?

Садибу Закревських звели наприкінці XVIII – на початку XIX століття у стилі класицизму. Палац слугував осередком культурного життя на Полтавщині. Примітно, що тут гостював Тарас Шевченко.

Він писав тут портрети Платона та Ганни Закревських, і, за переказами, закохався у Ганну – молоду дружину Платона. Свої найщиріші почуття він увічнив у її портреті, який і досі вважають одним із найкращих жіночих образів у творчості Шевченка.​

Як зазначає andy_travel.com.ua, окремо варто звернути увагу на пейзажний парк поруч (його площа близько 45 гектарів). Тут є широкі тисові алеї, вікові дуби, рідкісні дерева та рослини, галявини та затишна альтанка.

А на "Переяслав.City" пишуть, що двоповерховий палац після пожежі 1838 року збудували наново. Його сьогодні й відвідують туристи, а ще там збереглися сходи, якими ходив Шевченко.

Шевченко відвідував Березову Рудку неодноразово – між 1843 і 1846 роками. За легендою, його романтична історія із Ганною відбувалася саме тут, а пізніше стала основою для декількох віршів і поем, як-от "Якби зустрілися ми знову" та "Сліпий".​

До слова, є ще одна унікальна пам'ятка поруч із палацом – піраміда-усипальня Закревських, яку спорудив у кінці XIX століття Гнат Закревський під впливом єгипетської культури. Ця містична каплиця додає ансамблю загадковості

