Вражаючі Альпи за менші гроші: як побачити знаменитий маршрут Швейцарії за півціни

Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Mirror.

Дивіться також Українка чесно розповіла, яка зараз погода на Мадейрі і чи варто летіти на острів

Як проїхатися однією з найкрасивіших залізничних ліній світу за значно нижчу ціну?

Маршрут швейцарського поїзда Glacier Express регулярно входить до рейтингів наймальовничіших у світі. Проте висока вартість квитків робить цю подорож недосяжною для багатьох мандрівників. Втім, існує спосіб побачити ті самі альпійські краєвиди, витративши в рази менше.

У Європі чимало вражаючих залізничних маршрутів. Але поїздки на легендарних або ретро-поїздах часто супроводжуються високими цінами, особливо якщо обрати додаткові послуги на кшталт вишуканих обідів чи шампанського.

Краєвиди гір: дивитись відео

Glacier Express – це восьмигодинна подорож між Церматтом і Санкт-Моріцем, яка починається біля підніжжя Маттергорна й проходить через озера, гірські долини та понад 291 міст. Поїзд славиться панорамними вікнами, зручними сидіннями та аудіогідом, який супроводжує пасажирів протягом усього маршруту. Не дивно, що цю подорож часто називають "досвідом раз у житті".

Однак комфорт має свою ціну. Квиток другого класу коштує понад 200 швейцарських франків (250 доларів), першого понад 300 (378 доларів), а клас Excellence із шампанським, п'ятистравним меню та персональним сервісом обійдеться більш ніж у 800 франків (1008 доларів).

Та Glacier Express не єдиний поїзд, який курсує цією лінією. Національний перевізник SBB виконує регулярні рейси тим самим маршрутом, якими переважно користуються місцеві жителі. Обравши звичайний поїзд, можна побачити ті самі пейзажі за частку вартості.

Достатньо забронювати квиток між Церматтом і Санкт-Моріцем із пересадками через Брік та Андерматт. У такому разі поїздка коштуватиме приблизно 44 швейцарські франки (55 доларів) у другому класі, або близько 59 (73 долари) у першому.

Дивіться також Безкоштовне проживання у Греції можливо: що для цього потрібно

Хоч ця подорож передбачає кілька пересадок, багато туристів вважають це перевагою. Маршрут можна розділити на кілька етапів і зупинитися для прогулянок, наприклад, біля льодовика Алеч або в Андерматті, альпійському селі з традиційними дерев'яними будинками. Поруч також розташована ущелина Шелленен і знаменитий Диявольський міст із захопливими краєвидами.

Туристи на платформі TripAdvisor залишили декілька порад, щоб побачити льодовик Алетш: найзручніше піднятися канатною дорогою від Фіша до Фішеральпа (перша сходинка до Еггісхорна). Далі прямуйте праворуч широким шляхом до тунелю: візьміть ліхтар, бо всередині темно, інакше ризикуєте промочити ноги. За тунелем починається спуск до льодовика.

Будьте обережні: лід рухається, крижані вежі висотою 10 – 20 метрів можуть зламатися без попередження.