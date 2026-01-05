Впечатляющие Альпы за меньшие деньги: как увидеть знаменитый маршрут Швейцарии за полцены

Заинтересовала тема? Тогда оставайтесь с нами и читайте статью от 24 Канала со ссылкой на Mirror.

Как проехаться одной из самых красивых железнодорожных линий мира за значительно более низкую цену?

Маршрут швейцарского поезда Glacier Express регулярно входит в рейтинги самых живописных в мире. Однако высокая стоимость билетов делает это путешествие недосягаемым для многих путешественников. Впрочем, существует способ увидеть те же альпийские пейзажи, потратив в разы меньше.

В Европе немало впечатляющих железнодорожных маршрутов. Но поездки на легендарных или ретро-поездах часто сопровождаются высокими ценами, особенно если выбрать дополнительные услуги вроде изысканных обедов или шампанского.

Glacier Express – это восьмичасовое путешествие между Церматтом и Санкт-Морицем, которая начинается у подножия Маттергорна и проходит через озера, горные долины и более 291 городов. Поезд славится панорамными окнами, удобными сиденьями и аудиогидом, который сопровождает пассажиров на протяжении всего маршрута. Неудивительно, что это путешествие часто называют "опытом раз в жизни".

Однако комфорт имеет свою цену. Билет второго класса стоит более 200 швейцарских франков (250 долларов), первого более 300 (378 долларов), а класс Excellence с шампанским, пятиразовым меню и персональным сервисом обойдется более чем в 800 франков (1008 долларов).

И Glacier Express не единственный поезд, который курсирует по этой линии. Национальный перевозчик SBB выполняет регулярные рейсы тем же маршрутом, которыми преимущественно пользуются местные жители. Выбрав обычный поезд, можно увидеть те же пейзажи за долю стоимости.

Достаточно забронировать билет между Церматтом и Санкт-Морицем с пересадками через Брик и Андерматт. В таком случае поездка будет стоить примерно 44 швейцарских франка (55 долларов) во втором классе, или около 59 (73 доллара) в первом.

Хотя это путешествие предусматривает несколько пересадок, многие туристы считают это преимуществом. Маршрут можно разделить на несколько этапов и остановиться для прогулок, например, у ледника Алеч или в Андерматти, альпийской деревне с традиционными деревянными домами. Рядом также расположено ущелье Шелленен и знаменитый Дьявольский мост с захватывающими видами.

Туристы на платформе TripAdvisor оставили несколько советов, чтобы увидеть ледник Алетш: удобнее всего подняться по канатной дороге от Фиша до Фишеральпа (первая ступенька к Эггисхорну). Далее следуйте направо широким путем к тоннелю: возьмите фонарь, потому что внутри темно, иначе рискуете промочить ноги. За тоннелем начинается спуск к леднику.

Будьте осторожны: лед движется, ледяные башни высотой 10 – 20 метров могут сломаться без предупреждения.