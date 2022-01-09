Так, хтось робить сальто в проході літака, закриває багажні полиці шпагатом або ж залазить в них. Саме так вчинила бортпровідниця під ніком @mistylovelee – залізла в багажну полицю й звісила стрункі ноги донизу. Світлину опублікував аккаунт, що висвітлює дозвілля членів екіпажу.

Читайте також Це може врятувати життя: пілот розповів, чому потрібно підіймати шторку ілюмінатора

Стюардеса залізла в багажну полицю, щоб зробити фото

На розміщених в мережі кадрах дівчина залізла в багажну полицю із головою, повиснувши на ній. Бортпровідниця витягла одну ногу, а другу зігнула в коліні.

Дівчина одягнена в класичну уніформу з білої сорочки, синьої мініспідниці та чорних туфель на шпильці.



Стюардеса в мініспідниці залізла в багажну полицю / Фото з інстаграму @mistylovelee

Користувачі мережі оцінили світлину та залишили коментарі:

"Шикарна!";

"Дівчино, ти така красива!";

"Ой, як сексуально";

"Ха-ха, це так весело!";

"Я хочу допомогти";

"Цікаво, не знала, що бортпровідники повинні це робити. Дуже гарні ніжки!".

Відзначимо, раніше бортпровідниця під ніком Leliaa залізла в багажну полицю, попозувала й нібито заснула.

Ще інша стюардеса задерла свої стрункі ноги на панель керування у кабіні пілотів. Водночас член екіпажу однієї з авіаліній сфотографувалася на борту літака в незвичайній позі й вразила мережу