Так, хтось робить сальто в проході літака, закриває багажні полиці шпагатом або ж залазить в них. Саме так вчинила бортпровідниця під ніком @mistylovelee – залізла в багажну полицю й звісила стрункі ноги донизу. Світлину опублікував аккаунт, що висвітлює дозвілля членів екіпажу.
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Стюардеса залізла в багажну полицю, щоб зробити фото
На розміщених в мережі кадрах дівчина залізла в багажну полицю із головою, повиснувши на ній. Бортпровідниця витягла одну ногу, а другу зігнула в коліні.
Дівчина одягнена в класичну уніформу з білої сорочки, синьої мініспідниці та чорних туфель на шпильці.
Стюардеса в мініспідниці залізла в багажну полицю / Фото з інстаграму @mistylovelee
Користувачі мережі оцінили світлину та залишили коментарі:
- "Шикарна!";
- "Дівчино, ти така красива!";
- "Ой, як сексуально";
- "Ха-ха, це так весело!";
- "Я хочу допомогти";
- "Цікаво, не знала, що бортпровідники повинні це робити. Дуже гарні ніжки!".
Відзначимо, раніше бортпровідниця під ніком Leliaa залізла в багажну полицю, попозувала й нібито заснула.
Ще інша стюардеса задерла свої стрункі ноги на панель керування у кабіні пілотів. Водночас член екіпажу однієї з авіаліній сфотографувалася на борту літака в незвичайній позі й вразила мережу