Саме так вчинила бортпровідниця під ніком Leliaa – залізла в багажну полицю, попозувала й нібито заснула. Світлину опублікував аккаунт, що висвітлює дозвілля членів екіпажу.

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На розміщених в мережі кадрах стюардеса в мініспідниці залізла в багажну полицю і почала позувати для фото. На першій світлині вона радо дивиться у камеру, натомість на другій – заснула від втоми.



Стюардеса в мініспідниці залізла в багажну полицю / Фото з інстаграму @cabin_crew_beauties

Дівчина одягнена в спідницю чорного кольору, білу сорочку, темні колготки і туфлі. На її шиї триколірна хустка.



Стюардеса здивувала мережу новими трюками / Фото з інстаграму @cabin_crew_beauties

Користувачі мережі оцінили світлину та залишили коментарі:

" Шикарна!";

" Я б забрав цей багаж додому";

" Ой, дуже сексуально";

" Класне фото".

​Відзначимо, раніше бортпровідниця невідомої авіакомпанії також залізла в багажну полицю і звісила стрункі ноги донизу.

Інша ж стюардеса грецької авіакомпанії вирішила зробити фото в незвичайній позі.