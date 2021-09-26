Именно так поступила бортпроводница под ником Leliaa – залезла в багажную полку, попозировала и якобы заснула. Фотографию опубликовал аккаунт, освещающий досуг членов экипажа.
Читайте также Повисла вверх ногами: стюардесса покорила сеть новым акробатическим трюком
На размещенных в сети кадрах стюардесса в мини-юбке залезла в багажную полку и начала позировать для фото. На первой фотографии она с радостью смотрит в камеру, но на второй – уснула от усталости.
Стюардесса в мини-юбке залезла в багажную полку / Фото с инстаграма @cabin_crew_beauties
Девушка одета в юбку черного цвета, белую рубашку, темные колготки и туфли. На ее шее трехцветный платок.
Стюардесса удивила сеть новыми трюками / Фото с инстаграма @cabin_crew_beauties
Пользователи сети оценили фотографию и оставили комментарии:
- "Шикарная!";
- "Я бы забрал этот багаж домой";
- "Ой, очень сексуально";
- "Классное фото".
Отметим, ранее бортпроводница неизвестной авиакомпании также залезла в багажную полку и свесила стройные ноги вниз.
Другая стюардесса греческой авиакомпании решила сделать фото в необычной позе.