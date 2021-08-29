Именно так поступила бортпроводница неизвестной авиакомпании – залезла в багажную полку и свесила стройные ноги вниз. Фотографию опубликовал аккаунт, освещающий досуг членов экипажа.

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На размещенных в сети кадрах бортпроводница, в платье длиной мини, опираясь коленом на пассажирское сиденье, по пояс залезла в багажную полку.

Она одета в темно-серую униформу и красные туфли на высоких каблуках.



Пользователи сети оценили трюк бортпроводницы и оставили комментарии:

"Выглядите очень!";

"Какие шикарные ноги";

"Отличная фотография и сексуальная стюардесса, что еще нужно";

"Какая прекрасная женщина, просто мечта".

Напомним, ранее стюардесса американских авиалиний показала акробатический трюк: она повисла вниз головой, зацепившись руками за край багажной полки.

Кроме того, зимой стюардессы тоже устраивали показ своих способностей. Об этом есть подборка, как бортпроводницы развлекаются, когда их никто не видит.