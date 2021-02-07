Вверх ногами в мини-юбке: стюардессы устроили флешмоб с акробатическими трюками – видео
Работницы различных авиалиний организовали флешмоб – закрывают багажные полки с помощью ног, снимают это и выкладывают в Instagram. Бортпроводницы говорят, выполняют трюки, когда на борту нет пассажиров.
Источник:24 канал
На карантине стюардессы развлекаются по-разному: закрывают багажные полки шпагатом, делают сальто на борту самолета или еще что-то. Публикуют такие видео на странице @flight_love в Инстаграме. Аккаунт освещает жизнь членов экипажа по всему миру. Travel24 собрал подборку видеопостов, которые вам точно понравятся и поднимут настроение.
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Развлечения на карантине: стюардессы снимают видео с акробатическими трюками
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Приятного просмотра!
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