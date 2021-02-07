Догори ногами у мініспідниці: стюардеси влаштували флешмоб з акробатичними трюками – відео
Працівниці різних авіаліній організували флешмоб – зачиняють багажні полиці за допомогою ніг, фільмують це та викладають в Instagram. Бортпровідниці кажуть, виконують трюки, коли на облавку немає пасажирів.
Джерело:24 канал
На карантині стюардеси розважаються по-різному: закривають багажні полиці шпагатом, роблять сальто на борту літака чи ще щось. Публікують такі відео на сторінці @flight_love в Інстаграмі. Аккаунт висвітлює життя членів екіпажу по всьому світу. Travel24 зібрав добірку відеопостів, які вам точно сподобаються та підіймуть настрій.
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Приємного перегляду!
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