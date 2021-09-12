Вот, например, Элли Костапапас, которая работает в греческой авиакомпании, решила сделать фото в необычной позе. Снимок опубликовал аккаунт, который освещает досуг членов экипажа.
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На размещенных кадрах бортпроводница сидит на тележке для раздачи пищи в проходе и держит в руках чайник.
Девушка одета в униформу – темно-синяя жилетка, мини-юбка, белая рубашка и платок на шее.
Пользователи сети оценили фотографию и оставили комментарии:
- "Ты потрясающая!";
- "Настоящая леди";
- "Очень красивая внешность";
- "Какие выразительные черты лица";
- "Должна отметить, что мечтаю о таких стройных ногах".
Стюардессы залезли на тележку для еды: подобные фото
Это не единственный снимок со стюардессой в такой позе, который опубликовал аккаунт @cabin_crew_beauties. На некоторых из них бортпроводницы так же держат чайник, а другие кока-колу, или хвастаются своими стройными ногами.
Предлагаем подборку таких фото:
Отметим, ранее бортпроводница неизвестной авиакомпании залезла в багажную полку и свесила стройные ноги вниз, а другая стюардесса – показала акробатический трюк: повисла вниз головой, зацепившись руками за край багажной полки.