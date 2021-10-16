Сфотографуватися, коли всі пасажири покинули борт літака, вирішила дівчина під ніком @fitfab.flygirl. Світлину опублікував аккаунт, що висвітлює дозвілля членів екіпажу.

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На розміщеному в мережі кадрі, стюардеса сидить в незвичайній позі, закинувши ноги на штурвал.

Вона одягнена в уніформу з сірої жилетки й мініспідниці, прозорі колготки та чорні туфлі на низькому каблуку.



Стюардеса в мініспідниці задерла стрункі ноги в кабіні пілотів / Фото з інстаграму @cabin_crew_beauties

Користувачі мережі по-різному оцінили світлину та залишили коментарі:

"Заради такого я хотів би стати пілотом";

"Чудові ноги!";

"Дуже красива";

"Неповага до штурвала".

Стюардеси сфотографувалися в кабіні пілотів: подібні фото

Це не єдиний знімок зі стюардесою в такій позі, які публікують різні аккаунти про дозвілля членів екіпажу. Фото з інстаграму @cabin_crew_beauties

Зауважимо, раніше ця сама бортпровідниця виконала акробатичний трюк на борту літака – залізла на багажну полицю, задерши одну ногу вгору.