Сфотографироваться, когда все пассажиры покинули борт самолета, решила девушка под ником @fitfab.flygirl. Фотографию опубликовал аккаунт, освещающий досуг членов экипажа.

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На размещенном в сети кадре, стюардесса сидит в необычной позе, закинув ноги на штурвал.

Она одета в униформу с серой жилетки и мини-юбке, прозрачные колготки и черные туфли на низком каблуке.



Стюардесса в мини-юбке задрала стройные ноги в кабине пилотов / Фото с инстаграма @cabin_crew_beauties

Пользователи сети по-разному оценили фотографию и оставили комментарии:

"Ради такого я хотел бы стать пилотом";

"Замечательные ноги!";

"Очень красивая";

"Неуважение к штурвалу".

Стюардессы сфотографировались в кабине пилотов: подобные фото

Это не единственный снимок со стюардессой в такой позе, которые публикуют различные аккаунты о досуге членов экипажа.