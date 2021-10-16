Сфотографироваться, когда все пассажиры покинули борт самолета, решила девушка под ником @fitfab.flygirl. Фотографию опубликовал аккаунт, освещающий досуг членов экипажа.
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На размещенном в сети кадре, стюардесса сидит в необычной позе, закинув ноги на штурвал.
Она одета в униформу с серой жилетки и мини-юбке, прозрачные колготки и черные туфли на низком каблуке.
Стюардесса в мини-юбке задрала стройные ноги в кабине пилотов / Фото с инстаграма @cabin_crew_beauties
Пользователи сети по-разному оценили фотографию и оставили комментарии:
- "Ради такого я хотел бы стать пилотом";
- "Замечательные ноги!";
- "Очень красивая";
- "Неуважение к штурвалу".
Стюардессы сфотографировались в кабине пилотов: подобные фото
Это не единственный снимок со стюардессой в такой позе, которые публикуют различные аккаунты о досуге членов экипажа.
Фото с инстаграма @cabin_crew_beauties
Отметим, ранее эта же бортпроводница выполнила акробатический трюк на борту самолета – залезла на багажную полку, задрав одну ногу вверх.