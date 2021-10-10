Сфотографироваться в необычной позе, когда все пассажиры покинули борт самолета, решила девушка под ником @fitfab.flygirl. Фотографию опубликовал аккаунт, освещающий досуг членов экипажа.

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На размещенном в сети кадре, бортпроводница залезла на багажную полку, задрав одну ногу вверх.

Она одета в фирменный синий костюм с мини-юбкой, прозрачные колготки и черные туфли на низком каблуке.


Стюардесса повисла в мини-юбке на багажной полки / Фото с инстаграма @cabin_crew_beauties

Пользователи сети оценили фотографию и оставили комментарии:

  • "Ха-ха, интересный замысел";
  • "Именно поэтому я люблю путешествовать";
  • "Какая необычная ручная кладь";
  • "Как жаль, что они не повторяют таких трюков во время полета";
  • "Очень красивые ноги".

Отметим, ранее стюардесса неизвестной авиакомпании также залезла в багажную полку и свесила стройные ноги вниз.

Другая стюардесса греческой авиакомпании решила сделать фото в необычной позе.