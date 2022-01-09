Так, кто-то делает сальто в проходе самолета, закрывает багажные полки шпагатом или же залезает в них. Именно так поступила бортпроводница под ником @mistylovelee – залезла в багажную полку и свесила стройные ноги вниз. Фотографию опубликовал аккаунт, освещающий досуг членов экипажа.

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Стюардесса залезла в багажную полку, чтобы сделать фото

На размещенных в сети кадрах девушка залезла в багажную полку с головой, повиснув на ней. Бортпроводница вытянула одну ногу, а другую согнула в колене.

Девушка одета в классическую униформу из белой рубашки, синей мини-юбки и черных туфель на шпильке.



Стюардесса в мини-юбке залезла в багажную полку / Фото с инстаграма @mistylovelee

Пользователи сети оценили фотографию и оставили комментарии:

"Шикарная!";

"Девушка, ты такая красивая!";

"Ой, как сексуально";

"Ха-ха, это так весело!";

"Я хочу помочь";

"Интересно, не знала, что бортпроводники должны это делать. Очень хорошие ножки!"

Отметим, ранее бортпроводница под ником Leliaa залезла в багажную полку, попозировала и якобы уснула.

Еще другая стюардесса задрала свои стройные ноги на панель управления в кабине пилотов. В то же время член экипажа одной из авиалиний сфотографировалась на борту самолета в необычной позе и поразила сеть.