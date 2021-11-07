Зробити фото вирішила дівчина під ніком @go_begum_go. Світлину опублікував аккаунт, що висвітлює дозвілля членів екіпажу.
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Стюардеса зробила фото на борту літака в незвичайній позі
На розміщених кадрах бортпровідниця сидить на візку для роздачі їжі, що стоїть між рядами крісел, й мило усміхається.
Дівчина одягнена в класичну уніформу з темно-синього піджака, сорочки, мініспідниці та чорних туфель на шпильці.
З аксесуарів – золотий ланцюг і біло-оранжева хустка на шиї, срібні сережки.
Стюардеса сфотографувалася у незвичайній позі / Фото з інстаграму @cabin_crew_beauties
Користувачі мережі по-різному оцінили світлину та залишили коментарі:
- "Чудова посмішка та чудові ніжки!";
- "Дуже гарно!";
- "Надто красива!";
- "Вау";
- "Я цілую твої туфлі!".
Відзначимо, раніше бортпровідниця під ніком Leliaa залізла в багажну полицю, попозувала й нібито заснула.
Ще інша стюардеса задерла свої стрункі ноги на панель керування у кабіні пілотів.