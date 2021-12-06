Такі прохання бортпровідників мають на меті одне – безпека пасажирів.

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Чому потрібно підіймати шторку ілюмінатора

Як відомо, під час посадки та злету трапляється найбільша кількість авіакатастроф, тому пасажирів заздалегідь просять підійняти шторки, столики, привести сидіння у вертикальне положення, пристебнути ремені тощо. Адже в екіпажу є всього 90 секунд на евакуацію пасажирів.

Так, за словами пілота Маршалла Сміта, така дія робиться на випадок, якщо літак зіткнеться з аварійною ситуацією при падінні на землю.

Мета полягає в тому, щоб ваші очі пристосувалися до рівня зовнішнього освітлення, щоб у разі надзвичайних ситуацій ви не були засліплені раптовим спалахом світла,

– заявив Сміт.

Він додав, що саме тому на борту літака вимикають світло під час приземлення вночі – очі мають бути пристосовані до темряви, якщо доведеться евакуюватися.

Також генеральний директор мережі авіаційної безпеки Харро Рантер розповів, що пасажири повинні мати можливість чітко бачити, що відбувається за вікном.

Якщо евакуація стане необхідною, важливо мати зовнішній огляд, щоб ви могли вирішити, чи ця сторона безпечна. Якщо полум'я видно з цього боку, вам потрібно буде евакуюватися через інший вихід,

– підкреслив він.

Зауважимо, це лише інструкція з безпеки на випадок надзвичайних ситуацій для малоймовірної авіакатастрофи.