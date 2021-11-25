Стюардеса однієї з американських авіакомпаній – Кет Камалані, популярна своїми відео в соцмережах, постійно ділиться історіями про роботу бортпровідників. Цього разу вона назвала незвичайний спосіб пронесення додаткових речей до салону літака.

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Як пронести до салону літака додаткові речі: порада стюардеси

За словами Кет, її лайфхак насамперед буде корисним для пасажирів, які направляються додому з відпустки. Очевидно, кожен турист везе додому чимало подарунків, й не дуже хочеться платити за додаткові кілограми.

Тож, у поїздку вона рекомендує брати із собою наволочку, в яку можна покласти якийсь одяг перед посадкою.

Стюардеса зазначила, що з такою "подушкою для сну" на борт пустять безкоштовно.

Детальніше дивіться у відео:

Нагадаємо, раніше Кет розповіла, чому пасажира можуть занести до "чорного" списку перевізника та, що робити, якщо запізнився на літак.

Також вказала туристам на travel-помилки, яких не варто допускати на борту і про правила використання спеціальної кнопки виклику персоналу.