Стюардеса американської авіакомпанії Кет Камалані, популярна своїми відео в соцмережах, постійно ділиться історіями про роботу бортпровідників в літаку. Цього разу вона розповіла про travel-помилки, яких не варто допускати на борту.

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Для більшості туристів цілком нормально просовувати ноги на крісло пасажира, який сидить попереду. Але бортпровідниця зазначила, що це недопустимо.

Якщо побачите, що хтось поклав ноги на ваше крісло – я дозволяю вам "побити" його, – пожартувала вона.

Крім того, Кет закликала не ходити по салону літака без взуття, адже це "огидно" і "шалено".

Вона також нагадала про правила гігієни на борту: стригти чи фарбувати нігті під час польоту – нетактовно. Мало того, стюардеса попросила пасажирів приймати душ перед тим, як вирушати в подорож.

Відзначимо, раніше Кет Камалані розповіла про правила використання спеціальної кнопки виклику персоналу.