Стюардеса американської авіакомпанії Кет Камалані, популярна своїми відео в соцмережах, постійно ділиться історіями про роботу бортпровідників в літаку. Цього разу вона розповіла про правила використання спеціальної кнопки виклику персоналу.

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За її словами, якщо літак злітає, сідає або перебуває в зоні турбулентності, кнопкою для виклику персоналу користуватися не треба.

Навряд чи співробітник авіакомпанії підійде до вас, оскільки виклик зроблений в момент підвищеної небезпеки, – зазначила дівчина.

Адже в цей час на борту всі пасажири, включаючи персонал, пристебнуті на своїх місцях.

Стюардеса порекомендувала не використовувати відповідну кнопку, якщо турист захотів перекусити, потребує ковдри й в інших незначних випадках. На її думку, про це необхідно подбати ще до зльоту.

Спеціальний індикатор призначений тільки для екстрених ситуацій, наприклад, коли туристу стало погано, повідомила Камалані.

Відзначимо, раніше пасажир показав як позбутися босих ніг на власному підлокітнику в літаку.