Стюардеса однієї з американських авіакомпаній – Кет Камалані, популярна своїми відео в соцмережах, постійно ділиться історіями про роботу бортпровідників в літаку. Цього разу вона розповіла, чому пасажира можуть занести до "чорного" списку перевізника.

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За її словами, є декілька причин, через які пасажир може втратити право на переліт або потрапити в список небажаних клієнтів:

голосні розмови;

хамство;

грубість;

агресивні дії до членів екіпажу і попутників.

Бортпровідниця каже, що вони підготовлені до подібних ситуацій і впораються з ними на висоті. До того ж про всі інциденти доповідають співробітникам правоохоронних органів.

Тому не думайте, що можете поводитися неадекватно або бешкетувати безкарно, поліція все одно вас дістане, – підсумувала Кет.

Відзначимо, раніше Кет розповіла про travel-помилки, яких не варто допускати на борту та про правила використання спеціальної кнопки виклику персоналу.