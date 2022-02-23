Європейські туристи масово вирушають у подорожі: з чим це пов'язано

Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) опублікувала звіт щодо кількості авіаперевезень в Європі. Згідно з ним, кількість авіамандрівників різко зростає.

Нові дані IATA свідчать про те, що зростання відновлення поїздок відбувається на тлі скасування обмежень, запроваджених у зв'язку з COVID-19.

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У Європі спостерігають сплеск поїздок після зняття обмежень

Так, у звіті, опублікованому 17 лютого, IATA оголосила про різке збільшення кількості міжнародних квитків, проданих за останні тижні, у порівняні з продажами 2019 року. За словами представників організації, це "найшвидше зростання після початку COVID-кризи".

Згідно з даними, за період з 8 лютого кількість проданих квитків склала 49% у порівняні з аналогічним періодом допандемічного 2019 року. Водночас приблизно 25 січня кількість проданих квитків становила 38% у порівняні з тим же періодом 2019 року.

В організації стверджують, що таке збільшення кількості бронювань пов'язане з пом'якшенням правил в'їзду різними країнами світу.

Дедалі більше країн відкриваються для туристів

Дослідження IATA також показало, що дедалі більше країн світу дозволяють в'їзд вакцинованим мандрівникам – 18 основних ринків відкриті для них без вимог карантину або тестів. Їм потрібно лише пред'явити сертифікат про вакцинацію.

Ще інших 28 країн готові приймати вакцинованих без карантину. А інших 37 напрямків відкриті для мандрівників за різних умов, 18 країн зовсім не мають обмежень, тоді як окремі вимагають тести чи проходження карантину, або обидві умови.

Генеральний директор IATA Віллі Уош заявив, що вакциновані можуть подорожувати набагато простіше, ніж декілька тижнів тому, і це дає мандрівникам велику впевненість у покупці квитків.

І це гарна новина! Тепер потрібно ще більше прискорити зняття обмежень на поїздки. Попри те, що останній прогрес вражає, світ залишається далеким від рівня відкритості 2019 року. 13 із 50 найбільших туристичних ринків досі не забезпечують легкий доступ для всіх вакцинованих мандрівників,

– підкреслив він.

Йдеться про такі країни як Китай, Японія, Росія, Індонезія та Італія.

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При цьому IATA продовжує закликати скасувати всі обмеження на подорожі для повністю вакцинованих та послабити деякі з умов для невакцинованих.

За його словами, обмеження на поїздки повинні зникнути, оскільки мандрівники більше не несуть великого ризику.

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