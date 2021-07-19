ЄС планує дозволити в'їзд щепленим китайською вакциною CoronaVac, – Ляшко
Джерело:"Україна 24"
Європейський Союз найближчим часом дозволить в'їзд щепленим від коронавірусу китайською вакциною CoronaVac. У ЄС визнають відповідні COVID-сертифікати.
Вони дадуть можливість здійснювати вільні подорожі в ЄС. Про це заявив Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в ефірі телеканалу.
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За його словами, в Україні відбувається певний процес щодо визнання вакцини CoronaVac Європейським агентством лікарських засобів (EMA).
Я контактував з регіональним директором ВООЗ, з представниками Єврокомісії. Всі кажуть, що питання актуальне і найближчим часом воно буде розглянуто, – розповів Ляшко.
Він також додав, що всі вакцини, які визнані ВООЗ, дозволять подорожувати з COVID-сертифікатом найближчим часом.Зверніть увагу! Українські туристи, які отримали дві дози CoronaVac, тепер можуть відвідати 10 країн. Обов'язковим є міжнародне свідоцтво про вакцинацію.
Визнання COVID-сертифікатів у ЄС: що відомо
- Від 1 липня у Європейському Союзі запровадили цифрові COVID-сертифікати;
- 2 липня Уряд України ухвалив постанову щодо впровадження COVID-сертифікатів – як вони працюють;
- Україна і Євросоюз уже досягли згоди щодо взаємного визнання сертифікатів;
- Водночас у МОЗ заявили, що документи матимуть обмежений термін придатності;
- Нині український COVID-сертифікат погодилися визнати 4 країни: Угорщина, Греція, Молдова і Туреччина;