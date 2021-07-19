Они дадут возможность осуществлять свободные путешествия в ЕС. Об этом заявил Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала.

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По его словам, в Украине происходит определенный процесс о признании вакцины CoronaVac Европейским агентством лекарственных средств (EMA).

Я контактировал с региональным директором ВОЗ, с представителями Еврокомиссии. Все говорят, что вопрос актуален и в ближайшее время он будет рассмотрен, – рассказал Ляшко.

Он также добавил, что все вакцины, которые признаны ВОЗ, позволят путешествовать с COVID-сертификатом в ближайшее время.

Обратите внимание! Украинские туристы, которые получили две дозы CoronaVac, теперь могут посетить 10 стран. Обязательным является международное свидетельство о вакцинации.

Признание COVID сертификатов в ЕС: что известно