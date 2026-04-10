Лондон і поруч не стояв: у цьому місті випадає найбільше дощу, але то не єдина його цікавинка
- Черапунджі в Індії отримує близько 12 000 міліметрів опадів на рік, що робить його одним з найвологіших місць у світі.
- Місто відоме також живими мостами з коріння каучукових дерев, які вирощують місцеві племена кхасі.
Коли туристи думають про дощове місто, найперше часто спадає на думку Лондон. Але у британській столиці фіксують у середньому десь 600 міліметрів опадів на рік.
А от у Черапунджі, це невеличке містечко в індійському штаті Мегхалая, такий показник вищий аж у 20 разів. Завдяки матеріалам енциклопедії Britannica розповідаємо про це докладніше.
12 метрів дощу на рік і живі мости з коріння: що ховає від туристів індійське місто Черапунджі?
Черапунджі (місцева назва – Сохра) розташоване на висоті 1300 метрів над рівнем моря на плато Шиллонг у гірському районі Індії Кхасі. Власне, географія пояснює феноменальну "мокрість" – вологі мусонні вітри з Бенгальської затоки впираються у гірські схили й вивільняють майже всю воду одразу.
Тож щороку тут випадає у середньому близько, тільки уявіть, 12 тисяч міліметрів (це 12 метрів, саме так) опадів. Щоправда, сусіднє село Маусінрам сьогодні вважають офіційно найвологішим місцем Землі, але це за середньорічними показниками – 11 802 міліметри проти 11 359 у Черапунджі.
Але саме у Черапунджі зафіксували абсолютний рекорд за один рік – 26 461 міліметр у 1861 році. А ще й рекорд за один місяць – 9 299 міліметрів у липні того ж року. Так, ці рекорди досі не побиті, і саме тому сюди їдуть туристи з усього світу.
Який вигляд має містечко в Індії, де випадає найбільше дощу у світі – Черапунджі: дивіться відео KanishkGupta
Дощ тут іде безперервно близько 5 місяців, з червня по жовтень. Решту року місто має зовсім інакший вигляд – з листопада по лютий тут сухий і прохолодний сезон, пагорби вкриті туманом, а навкруги – буйна тропічна зелень. Середньорічна температура – лише 17 градусів, тож це не спекотний індійський південь, а скоріше прохолодний гірський курорт.
Головна ж туристична фішка Черапунджі – живі мости. Місцеве плем'я кхасі протягом сотень років вирощує їх із коренів каучукового дерева над річками та ущелинами. Деякі з таких мостів витримують вагу десятків людей одночасно і досягають 30 метрів у довжину.
Поруч – джунглі та понад 1500 печер, більшість із яких ще не досліджені. Загалом, як зазначає incredibleindia.gov.in, Черапунджі захоплює гостей пишними пейзажами, величними водоспадами та живими мостами з коріння. Головне – не приїздити у сезон дощів.
Які ще цікаві туристичні магніти Індії варто побачити у 2026 році?
Дівалі – "свято вогнів" – щороку перетворює індійські міста Делі, Мумбаї, Джайпур, Варанасі та Амрітсар на казкові декорації. Вулиці, храми й будинки сяють тисячами ламп, у небі квітнуть феєрверки, а столи ломляться від традиційних солодощів. Свято відзначають аж п'ять днів.
Храм Кайласанатх в індійському комплексі печер Еллора – один із найдивовижніших архітектурних об'єктів у світі. Його не будували, а витесували згори донизу з суцільної базальтової скелі. А тривало це аж 150 років, і досі залишається загадкою, як давні будівничі без сучасних технологій змогли створити такий монолітний храм.
Часті питання
Чому Черапунджі вважають одним із найвологіших місць на Землі?
Черапунджі є одним з найвологіших місць на Землі через мусонні вітри з Бенгальської затоки, які впираються у гірські схили й вивільняють велику кількість опадів – у середньому близько 12 000 міліметрів на рік.
Яка унікальна особливість живих мостів у Черапунджі?
Унікальна особливість живих мостів у Черапунджі полягає в тому, що місцеве плем'я кхасі вирощує їх із коренів каучукового дерева. Ці мости можуть витримувати вагу десятків людей одночасно і досягають 30 метрів у довжину.
Який кліматичний режим характерний для Черапунджі протягом року?
Черапунджі має дощовий сезон, що триває з червня по жовтень, коли вода падає з неба безперервно. А з листопада по лютий тут сухий і прохолодний сезон із середньорічною температурою близько 17 градусів.