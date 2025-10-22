Які документи туристів перевіряють прикордонники у горах: роз'яснення ДПСУ

Під час туристичної прогулянки в горах біля кордону можна зустріти прикордонників. Щоб уникнути проблем, туристам чи місцевим мешканцями потрібно мати певні документи.

Ігор Заруднєв, помічник начальника Чернівецького прикордонного загону, начальник пресслужби, в інтерв'ю 24 Каналу пояснив, які документи потрібно надати, якщо в горах зустрів прикордонників.

Які документи потрібні для перебування в прикордонній зоні?

За словами Заруднєва, прикордонники перевіряють документи, що посвідчують особу. Однак є різниця, в якій зоні перебуває турист чи місцевий мешканець.

Для перебування у прикордонній смузі потрібно мати дозвіл керівника органу охорони державного кордону, на ділянці якого планує перебувати людина.

Зверніть увагу. Також для перебування у прикордонній смузі потрібно мати документи, що посвідчують особу, та військово-обліковий документ для військовозобов'язаних у віці 18 – 60 років.

Водночас речник зауважив, що дозвіл у контрольований прикордонний район – не потрібно. Потрібно мати документи, що посвідчують особу, та військово-обліковий документ.

Але документи, що посвідчують особу, – це обов'язково, як і військово-облікові для чоловіків у віці 18 – 60 років. Також прикордонники можуть на місці уточнити мету вашого перебування,

– пояснив Заруднєв.

Що потрібно знати про туризм у прикордонній зоні?