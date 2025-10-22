Які документи туристів перевіряють прикордонники у горах: роз'яснення ДПСУ
- Для перебування у прикордонній смузі потрібен дозвіл керівника органу охорони державного кордону, документи, що посвідчують особу, та військово-обліковий документ для чоловіків віком 18-60 років.
- У контрольованому прикордонному районі не потрібен дозвіл, але необхідні документи, що посвідчують особу, та військово-обліковий документ для чоловіків віком 18-60 років.
Під час туристичної прогулянки в горах біля кордону можна зустріти прикордонників. Щоб уникнути проблем, туристам чи місцевим мешканцями потрібно мати певні документи.
Ігор Заруднєв, помічник начальника Чернівецького прикордонного загону, начальник пресслужби, в інтерв'ю 24 Каналу пояснив, які документи потрібно надати, якщо в горах зустрів прикордонників.
Які документи потрібні для перебування в прикордонній зоні?
За словами Заруднєва, прикордонники перевіряють документи, що посвідчують особу. Однак є різниця, в якій зоні перебуває турист чи місцевий мешканець.
- Для перебування у прикордонній смузі потрібно мати дозвіл керівника органу охорони державного кордону, на ділянці якого планує перебувати людина.
Зверніть увагу. Також для перебування у прикордонній смузі потрібно мати документи, що посвідчують особу, та військово-обліковий документ для військовозобов'язаних у віці 18 – 60 років.
- Водночас речник зауважив, що дозвіл у контрольований прикордонний район – не потрібно. Потрібно мати документи, що посвідчують особу, та військово-обліковий документ.
Але документи, що посвідчують особу, – це обов'язково, як і військово-облікові для чоловіків у віці 18 – 60 років. Також прикордонники можуть на місці уточнити мету вашого перебування,
– пояснив Заруднєв.
Що потрібно знати про туризм у прикордонній зоні?
Для відвідування місць у прикордонній смузі потрібен дозвіл від керівника органу охорони державного кордону. Заяву можна подати особисто або в електронному форматі, відповідь на яку буде надано у вигляді QR-коду підпису керівника.
Зауважимо, що для іноземних туристів у прикордонній зоні діють такі ж обмеження, як і громадяни України. Однак іноземцям не потрібно мати військово-облікові документи.
У ДПСУ розповіли, що туристи можуть ночувати в горах у наметах за межами прикордонної смуги або в прикордонній смузі. Та для цього потрібно мати документи, які було перераховано вище.
