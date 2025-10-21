Ігор Заруднєв, помічник начальника Чернівецького прикордонного загону, начальник пресслужби в інтерв'ю 24 Каналу розповів, що в горах дозволено залишатися на ночівлю в наметах у прикордонних зонах.

Де туристам дозволено залишатися на ніч у горах?

Як пояснив речник, мандрівники можуть залишатися у горах на ніч у наметі, якщо вони перебувають за межами прикордонної смуги, або в прикордонній смузі, але мають дозвіл.

Дозволено, якщо ви або за межами прикордонної смуги, або в прикордонній смузі, але у вас є дозвіл. Тоді можете там ночувати без проблем,

– розповів Ігор Заруднєв.

Який дозвіл потрібно, щоб бути в прикордонній смузі?

Для походів у прикордонній смузі потрібні:

документи, що посвідчують особу,

військово-обліковий документ для чоловіків 18 – 60 років,

дозвіл керівника органу охорони державного кордону.

Щоб отримати дозвіл, потрібно звертається до керівника органу охорони державного кордону, на ділянці якого ви плануєте перебувати.

Наприклад, якщо це ділянка, Мукачівського прикордонного загону, то треба письмовий дозвіл начальника цього прикордонного загону.

Контакти керівників є на офіційному сайті Державного прикордонного загону.

Чи діє у горах комендантська година?

У всіх регіонах України, окрім Закарпатської області, діє комендантська година. Як пояснив Ігор Заруднєв, якщо комендантська година запроваджена в області, то вона діє також у горах.

"У Закарпатській області комендантська година не діє. Якщо комендантська година є, то вона стосується всієї області. Якщо її немає, то це теж стосується всієї області. Наприклад, у Чернівецькій області є комендантська година і вона діє на території всієї області", – сказав речник.

