Игорь Заруднев, помощник начальника Черновицкого пограничного отряда, начальник пресс-службы в интервью 24 Каналу рассказал, что в горах разрешено оставаться на ночевку в палатках в пограничных зонах.
Смотрите также Горы не для всех: куда запрещено ходить в Карпатах, какие документы надо иметь и наказывают ли нарушителей
Где туристам разрешено оставаться на ночь в горах?
Как пояснил представитель, путешественники могут оставаться в горах на ночь в палатке, если они находятся за пределами пограничной полосы, или в пограничной полосе, но имеют разрешение.
Разрешено, если вы или за пределами пограничной полосы, или в пограничной полосе, но у вас есть разрешение. Тогда можете там ночевать без проблем,
– рассказал Игорь Заруднев.
Какое разрешение нужно, чтобы быть в пограничной полосе?
Для походов в пограничной полосе нужны:
- документы, удостоверяющие личность,
- военно-учетный документ для мужчин 18 – 60 лет,
- разрешение руководителя органа охраны государственной границы.
Чтобы получить разрешение, нужно обращается к руководителю органа охраны государственной границы, на участке которого вы планируете находиться.
Например, если это участок, Мукачевского пограничного отряда, то надо письменное разрешение начальника этого пограничного отряда.
Контакты руководителей есть на официальном сайте Государственного пограничного отряда.
Действует ли в горах комендантский час?
Во всех регионах Украины, кроме Закарпатской области, действует комендантский час. Как пояснил Игорь Заруднев, если комендантский час введен в области, то он действует также в горах.
"В Закарпатской области комендантский час не действует. Если комендантский час есть, то он касается всей области. Если его нет, то это тоже касается всей области. Например, в Черновицкой области есть комендантский час и он действует на территории всей области", – сказал спикер.
Какие малоизвестные места стоит увидеть в Карпатах?
В украинских Карпатах есть множество волшебных мест, которые создала как природа, так и человек. Например, в Закарпатской области в горах в Закарпатской области располагается Карстовый мост. Это естественная арка в известняковой скале Чур, образовавшаяся в течение тысячелетий. На пути к мосту можно встретить еще одно чудо природы – пещеру Дружба, которая является крупнейшей в украинских Карпатах.
Также в Закарпатской области располагается один из самых высоких водопадов Карпат – Ялинский. Водопад высотой 26 метров расположен на высоте 1050 метров над уровнем моря в горном массиве Мармарос. Заметим, что прохождение туристического маршрута к водопаду требует разрешения пограничной службы.
Еще в Карпатах есть до недавнего времени малодоступная гора Микулеска, которой даже нет на Google Maps. Особенность этой горы является то, что под ее вершиной располагается бункер времен Первой мировой войны, который позволяет пройти под вершиной от одного склона к другому.