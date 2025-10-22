Укр Рус
22 октября, 23:21
3

Какие документы туристов проверяют пограничники в горах: разъяснение ГПСУ

Михаил Гема
Основные тезисы
  • Для пребывания в пограничной полосе требуется разрешение руководителя органа охраны государственной границы, документы, удостоверяющие личность, и военно-учетный документ для мужчин в возрасте 18-60 лет.
  • В контролируемом пограничном районе не требуется разрешение, но необходимы документы, удостоверяющие личность, и военно-учетный документ для мужчин в возрасте 18-60 лет.

Во время туристической прогулки в горах возле границы можно встретить пограничников. Чтобы избежать проблем, туристам или местным жителями нужно иметь определенные документы.

Игорь Заруднев, помощник начальника Черновицкого пограничного отряда, начальник пресс-службы, в интервью 24 Каналу объяснил, какие документы нужно предоставить, если в горах встретил пограничников.

Какие документы нужны для пребывания в пограничной зоне?

По словам Заруднева, пограничники проверяют документы, удостоверяющие личность. Однако есть разница, в какой зоне находится турист или местный житель.

  • Для пребывания в пограничной полосе нужно иметь разрешение руководителя органа охраны государственной границы, на участке которого планирует находиться человек.

Обратите внимание. Также для пребывания в пограничной полосе нужно иметь документы, удостоверяющие личность, и военно-учетный документ для военнообязанных в возрасте 18 – 60 лет.

  • В то же время спикер отметил, что разрешение в контролируемый пограничный район – не нужно. Нужно иметь документы, удостоверяющие личность, и военно-учетный документ.

Но документы, удостоверяющие личность, – это обязательно, как и военно-учетные для мужчин в возрасте 18 – 60 лет. Также пограничники могут на месте уточнить цель вашего пребывания,
– объяснил Заруднев.

Что нужно знать о туризме в пограничной зоне?

  • Для посещения мест в пограничной полосе нужно разрешение от руководителя органа охраны государственной границы. Заявление можно подать лично или в электронном формате, ответ на которую будет предоставлен в виде QR-кода подписи руководителя.

  • Заметим, что для иностранных туристов в пограничной зоне действуют такие же ограничения, как и граждане Украины. Однако иностранцам не нужно иметь военно-учетные документы.

  • В ГПСУ рассказали, что туристы могут ночевать в горах в палатках за пределами пограничной полосы или в пограничной полосе. И для этого нужно иметь документы, которые были перечислены выше.

