Какие документы туристов проверяют пограничники в горах: разъяснение ГПСУ

Во время туристической прогулки в горах возле границы можно встретить пограничников. Чтобы избежать проблем, туристам или местным жителями нужно иметь определенные документы.

Игорь Заруднев, помощник начальника Черновицкого пограничного отряда, начальник пресс-службы, в интервью 24 Каналу объяснил, какие документы нужно предоставить, если в горах встретил пограничников.

Какие документы нужны для пребывания в пограничной зоне?

По словам Заруднева, пограничники проверяют документы, удостоверяющие личность. Однако есть разница, в какой зоне находится турист или местный житель.

Для пребывания в пограничной полосе нужно иметь разрешение руководителя органа охраны государственной границы, на участке которого планирует находиться человек.

Обратите внимание. Также для пребывания в пограничной полосе нужно иметь документы, удостоверяющие личность, и военно-учетный документ для военнообязанных в возрасте 18 – 60 лет.

В то же время спикер отметил, что разрешение в контролируемый пограничный район – не нужно. Нужно иметь документы, удостоверяющие личность, и военно-учетный документ.

Но документы, удостоверяющие личность, – это обязательно, как и военно-учетные для мужчин в возрасте 18 – 60 лет. Также пограничники могут на месте уточнить цель вашего пребывания,

– объяснил Заруднев.

Что нужно знать о туризме в пограничной зоне?