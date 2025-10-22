Какие документы туристов проверяют пограничники в горах: разъяснение ГПСУ
- Для пребывания в пограничной полосе требуется разрешение руководителя органа охраны государственной границы, документы, удостоверяющие личность, и военно-учетный документ для мужчин в возрасте 18-60 лет.
- В контролируемом пограничном районе не требуется разрешение, но необходимы документы, удостоверяющие личность, и военно-учетный документ для мужчин в возрасте 18-60 лет.
Во время туристической прогулки в горах возле границы можно встретить пограничников. Чтобы избежать проблем, туристам или местным жителями нужно иметь определенные документы.
Игорь Заруднев, помощник начальника Черновицкого пограничного отряда, начальник пресс-службы, в интервью 24 Каналу объяснил, какие документы нужно предоставить, если в горах встретил пограничников.
Какие документы нужны для пребывания в пограничной зоне?
По словам Заруднева, пограничники проверяют документы, удостоверяющие личность. Однако есть разница, в какой зоне находится турист или местный житель.
- Для пребывания в пограничной полосе нужно иметь разрешение руководителя органа охраны государственной границы, на участке которого планирует находиться человек.
Обратите внимание. Также для пребывания в пограничной полосе нужно иметь документы, удостоверяющие личность, и военно-учетный документ для военнообязанных в возрасте 18 – 60 лет.
- В то же время спикер отметил, что разрешение в контролируемый пограничный район – не нужно. Нужно иметь документы, удостоверяющие личность, и военно-учетный документ.
Но документы, удостоверяющие личность, – это обязательно, как и военно-учетные для мужчин в возрасте 18 – 60 лет. Также пограничники могут на месте уточнить цель вашего пребывания,
– объяснил Заруднев.
Что нужно знать о туризме в пограничной зоне?
Для посещения мест в пограничной полосе нужно разрешение от руководителя органа охраны государственной границы. Заявление можно подать лично или в электронном формате, ответ на которую будет предоставлен в виде QR-кода подписи руководителя.
Заметим, что для иностранных туристов в пограничной зоне действуют такие же ограничения, как и граждане Украины. Однако иностранцам не нужно иметь военно-учетные документы.
В ГПСУ рассказали, что туристы могут ночевать в горах в палатках за пределами пограничной полосы или в пограничной полосе. И для этого нужно иметь документы, которые были перечислены выше.
Частые вопросы
Какие документы нужно иметь для пребывания в пограничной полосе?
Для пребывания в пограничной полосе нужно иметь разрешение руководителя органа охраны государственной границы, документы, удостоверяющие личность, и военно-учетный документ для военнообязанных в возрасте 18 - 60 лет.
Нужно ли иметь разрешение для пребывания в контролируемом пограничном районе?
Разрешение для пребывания в контролируемом пограничном районе не требуется. Однако, необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и военно-учетный документ.
Какие дополнительные проверки могут проводить пограничники?
Пограничники могут на месте уточнить цель вашего пребывания и проверить наличие документов, удостоверяющих личность, и военно-учетных документов для мужчин в возрасте 18 - 60 лет.