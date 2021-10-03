Стюардеса однієї з американських авіакомпаній – Кет Камалані, популярна своїми відео в соцмережах, постійно ділиться історіями про роботу бортпровідників. Цього разу вона розкрила цікавий спосіб безкоштовних перельотів.

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Як безкоштовно отримати квиток на літак

Згідно з рекомендацією Кет, слід відкрити в банку кредитну карту, яка дозволяє накопичувати бонуси для польотів. Наприклад, якщо попереду у вас великі витрати – ремонт або весілля – за покупки дадуть бали. Потім їх можна обміняти на авіаквитки.

Ми зробили так під час нашого весілля, і після подорожували безкоштовно в інші штати: Нью-Йорк, Флориду і Юту,

– поділилася стюардеса.

Це не єдиний спосіб, який дозволить безкоштовно літати. Вона радить спробувати влаштуватися на роботу в авіакомпанію, наприклад, навіть вантажником чи у клієнтську службу. Зазвичай працівникам пропонують вигідні перельоти.



Відзначимо, раніше Кет розповіла, чому пасажира можуть занести до "чорного" списку перевізника.

Також вказала туристам на travel-помилки, яких не варто допускати на борту та про правила використання спеціальної кнопки виклику персоналу.