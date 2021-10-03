Стюардесса одной из американских авиакомпаний – Кэт Камалани, известная своими видео в соцсетях, постоянно делится историями о работе бортпроводников. На этот раз она раскрыла интересный способ бесплатных перелетов.

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Как бесплатно получить билет на самолет

Согласно рекомендации Кэт, следует открыть в банке кредитную карту, которая позволяет накапливать бонусы для полетов. Например, если впереди у вас большие расходы – ремонт или свадьба – за покупки дадут баллы. Затем их можно обменять на авиабилеты.

Мы сделали так во время нашей свадьбы, и после путешествовали бесплатно в другие штаты: Нью-Йорк, Флориду и Юту,

– поделилась стюардесса.

Это не единственный способ, который позволит бесплатно летать. Она советует попробовать устроиться на работу в авиакомпанию, например, даже грузчиком или в клиентскую службу. Обычно работникам предлагают выгодные перелеты.



Отметим, ранее Кэт рассказала, почему пассажира могут занести в "черный" список перевозчика.

Также указала туристам на travel-ошибки, которые не стоит допускать на борту и о правилах использования специальной кнопки вызова персонала.