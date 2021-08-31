Также члены экипажа отметили, что больше всего их раздражают заказ диетической колы. Она очень долго пенится из-за изменений в давлении.

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Что раздражает бортпроводника и как это определить

Шон Кэтлин, бывшая стюардесса рассказала, что часто добавляет много льда пассажирам, ее раздражали.

Это действенный метод. Месть - это блюдо, которое подают холодным,

– отметила женщина.

Она добавила, что никогда бы не стала плевать в чашку пассажиру, каким бы грубым он ни был. Одновременно с тем, в напитке, где много льда заказанного напитка точно будет не много – 2 – 3 столовые ложки вместо целого стакана!

Другой бортпроводник объяснил, что не стоит заказывать на борту самолета диетическую колу. Это все из-за банальной физики! В воздухе совсем другое давление, поэтому безалкогольные напитки пенятся гораздо больше. Так что их очень трудно налить в стакан.