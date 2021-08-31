Також члени екіпажу зазначили, що найбільше їх дратують замовлення дієтичної коли. Вона довго піниться через змінений тиск під час польоту.
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Що дратує бортпровідника та як це визначити
Шон Кетлін, колишня стюардеса, розповіла, що часто додає багато льоду пасажирам, які її роздратували.
Це дієвий метод. Помста - це страва, яку подають холодною,
– зазначила жінка.
Вона додала, що ніколи б не стала плювати в чашку пасажиру, яким би грубим він не був. Одночасно із тим, у напої де багато льоду замовленого напою точно буде не багато – 2 – 3 столові ложки замість цілого стакану!
Інший бортпровідник пояснив, що не варто замовляти на борту літака дієтичну колу. Це все через банальну фізику! У повітрі зовсім інший тиск, тому безалкогольні напої пінять набагато більше. Її дуже важко налити в стакан, а це – нервує.