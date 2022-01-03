Wizz Air запустить 8 нових рейсів до європейських міст: куди літатиме
Джерело:твітер Wizz Air
Авіакомпанії постійно відкривають нові рейси по всьому світу. Угорський лоукостер Wizz Air – не виняток!
Авіаперевізник анонсував відкриття 8 нових маршрутів до низки європейських міст. Їх запуск запланований на 2022 рік.
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Wizz Air анонсував 8 нових рейсів до міст Європи
У 2022 році лоукостер додає до своєї маршрутної мережі рейси до Риму, Праги, Турина, Лондона та Ніцци.
Так, з 1 лютого Wizz Air літатиме з Палермо до Риму. Рейси здійснюватимуться щодня.
З Мілану до Праги перший літак лоукостера вирушить 27 березня. Частота польотів становитиме 5 разів на тиждень – щопонеділка, середи, четверга, п'ятниці та неділі.
Вже з 28 березня авіакомпанія виконуватиме рейси з італійського міста Ламеція-Терме до Турина. Літатиме тричі на тиждень – щопонеділка, четверга та п'ятниці.
Цього ж дня відкриють рейси з Тирани та Варшави до Ніцци, а з 29 березня до французького містечка можна буде полетіти й з Неаполя. Частота – тричі на тиждень – щовівторка, четверга та суботи.
Ще одним новим напрямком Wizz Air став рейс з Сараєво до Лондона. Його запуск заплановано на 29 березня у вівторок та суботу.
З 30 березня двічі на тиждень – щопонеділка та п'ятниці – авіаперевізник розпочне польоти з Палермо до Праги.
Інші цікаві новини Wizz Air
- Угорський лоукостер скасував 36 рейсів з Польщі із січня до березня 2022 року, а також забрав із продажу квитки на 10 рейсів з України;
- Авіакомпанія відкрила продаж квитків на новий напрямок – літатиме зі Львова до іспанського міста Валенсія;
- Лоукостер заявив про запуск нового маршруту з Києва на литовський морський курорт Паланга;
- Авіаперевізник вирішив відновити 5 рейсів зі Львова – Будапешт, Біллунд, Катовіце, Вільнюс та Братислава;
- Крім того, через перепрацювання пілотів в Італії скасували рейс Wizz Air – понад 100 українців на 15 годин застрягли в аеропорті Мілана.