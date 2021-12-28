Квитки бронюйте на офіційному сайті wizzair.com або через мобільний додаток WIZZ.

Читайте також Wizz Air забрав із продажу квитки на 10 рейсів з України: перелік скасованих напрямків

Wizz Air влаштував одноденний розпродаж

Авіаперевізник здійснює польоти з 5 українських міст – Києва, Львова, Одеси, Харкова та Запоріжжя. З картою напрямків авіакомпанії можна ознайомитись за посиланням.

Вартість квитків з українських міст розпочинається від 279 гривень. Найдешевший тариф передбачає лише маленьку ручну поклажу розміром 40x30x20 сантиметрів.

Приклад бронювання квитків зі знижкою 25%:

Зверніть увагу! Розпродаж триватиме до 28 грудня 2021 року включно і поширюється на окремі рейси до 31 травня 2022 року.

Зазначається, що знижка застосовується до тарифу й обов'язкових зборів, але не покриває адміністративний збір і додаткові послуги.

Інші цікаві новини Wizz Air