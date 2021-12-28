Квитки бронюйте на офіційному сайті wizzair.com або через мобільний додаток WIZZ.
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Wizz Air влаштував одноденний розпродаж
Авіаперевізник здійснює польоти з 5 українських міст – Києва, Львова, Одеси, Харкова та Запоріжжя. З картою напрямків авіакомпанії можна ознайомитись за посиланням.
Вартість квитків з українських міст розпочинається від 279 гривень. Найдешевший тариф передбачає лише маленьку ручну поклажу розміром 40x30x20 сантиметрів.
Приклад бронювання квитків зі знижкою 25%:
Зазначається, що знижка застосовується до тарифу й обов'язкових зборів, але не покриває адміністративний збір і додаткові послуги.
Інші цікаві новини Wizz Air
- Угорський лоукостер скасував 36 рейсів з Польщі із січня до березня 2022 року, а також оголосив про скасування 84 маршрутів Європою;
- Авіакомпанія відкрила продаж квитків на новий напрямок – літатиме зі Львова до іспанського міста Валенсія;
- Лоукостер заявив про запуск нового маршруту з Києва на литовський морський курорт Паланга;
- Авіаперевізник вирішив відновити 5 рейсів зі Львова – Будапешт, Біллунд, Катовіце, Вільнюс та Братислава;
- Крім того, через перепрацювання пілотів в Італії скасували рейс Wizz Air – понад 100 українців на 15 годин застрягли в аеропорті Мілана.