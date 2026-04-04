У самому серці Лондона стоїть ресторан, який ось уже майже століття є символом індійської кухні та культури у Великій Британії. Його столики відвідували знаменитості, королівські особи та тисячі звичайних відвідувачів – і всі вони залишалися під враженням від смаку страв і атмосфери.

Яка історія створення найпопулярнішого ресторану індійської кухні у Британії?

Ресторан Вірасвамі відкрився у 1926 році на Реджент-стріт і відтоді став культовим місцем для любителів індійських страв, розповідається у Daily Mail. Тут вперше у Великій Британії популяризували поєднання пива та каррі, а страви закладу випробовували на смак найвідоміші гості, включно з Махатмою Ганді, Чарлі Чапліном, принцесою Анною та королем Абдаллою ІІ. Унікальні інтер'єри, кілька стилізованих залів та slow-cooked рецепти, як-от роган джош із Кашміру, роблять ресторан справжньою кулінарною легендою.

Але майбутнє закладу зараз під загрозою, розповідається у BZH.life. Компанія "Краун Естейт" відмовилась продовжувати договір оренди, який закінчується у червні 2026 року. За словами власників будівлі, приміщення необхідно переобладнати під офіси та змінити вхід до ресторану.

У "Краун Естейт" заявляють, що реконструкція є частиною модернізації споруди, і за таких умов оренду продовжити неможливо. Власники ресторану оскаржують виселення в суді та вважають рішення орендодавця недалекоглядним і небезпечним для столітнього закладу.

Зараз ресторан все ще продовжує працювати у звичайному режимі, а у березні відбулась святкова вечеря з нагоди 100-річчя, на яку були запрошені публічні особи, знаменитості та громадські діячі. Подія мала привернути увагу громадськості та підтримати компанію зі збереження закладу.

