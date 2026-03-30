Вже більшість знає, що стартували зйомки нового серіалу "Гаррі Поттер". Поступово з'являються деталі про акторський склад: нам вже починають показувати, хто саме зіграє культових персонажів. Нижче ж ми розповідаємо, де саме проходять зйомки цього довгоочікуваного проєкту та які локації обрали творці серіалу, з посиланням на Mirror.

Де знімають новий серіал "Гаррі Поттер"?

Зйомки нового серіалу проходять у різних куточках Великої Британії: від Лондона до Девону та Корнуоллу. Але особливу увагу привернуло невелике містечко Скіптон. Це затишне ринкове місто у Північному Йоркширі стало несподіваною локацією для зйомок.

Місцеві були приємно здивовані, коли побачили знімальну групу на вулицях міста. Скіптон відомий як "ворота до Долин" завдяки близькості до національного парку Yorkshire Dales National Park. Тут розташований майже тисячолітній середньовічний замок, атмосферні бруковані вулиці та мальовничі краєвиди – усе це робить місто ідеальним місцем для магічного світу.

Як виглядає замок у місті

Зйомки, зокрема, проходили на одній із житлових вулиць, де актори виконували сцени з чарівними закляттями. Хоча продюсери поки не розкривають усіх деталей, поява такого масштабного проєкту вже викликала ажіотаж серед місцевих.

Окрім зйомок, місто приваблює туристів своїм історичним центром, незалежними крамницями, затишними кафе та каналом Лідс-Ліверпуль, уздовж якого можна прогулятися. Особливо популярним є місцевий ринок, який працює ще з середньовічних часів.

Цікаво, що у 2025 році місто визнали найщасливішим місцем для життя у Великій Британії, розповідає BBC. Місто отримало високі оцінки за доступ до природи, велику кількість зелених зон, дружню атмосферу серед мешканців та наявність важливої інфраструктури, зокрема шкіл.

Водночас дещо нижчими виявилися показники щодо можливостей працевлаштування. Скіптон випередив у рейтингу навіть престижні райони Лондона та інші популярні міста. Експерти зазначають, що його привабливість пояснюється поєднанням мальовничої природи, зручного розташування та сильного відчуття спільноти.

