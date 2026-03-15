Новий фільм Райана Куглера став однією з найочікуваніших прем'єр року. "Грішники" – це жах, який поєднує вампірську містику, фольклор, напружену атмосферу часів Джима Кроу, блюзові вечірки, бутлегерство, секс і кров.

Який сюжет фільму "Грішники"?

Дія фільму відбувається у містечку Кларксдейл, Міссісіпі 1932 року. Два багатих брати Смоук і Стек повертаються додому після роботи у Чикаго на службі в Аль Капоне, розповідає Time Out Worldwide.



Вони привозять вантаж контрабандного алкоголю і планують влаштувати вечірку у новому барі поза містом. Під час підготовки до вечірки вони збирають музикантів, розклеюють оголошення та закуповують провізію, але за містом на них чекає зловісна, безсмертна сила.

Де знімали фільм "Грішники"?

Хоча події фільму відбуваються в Міссісіпі, знімали його в Луїзіані. В окрузі Дональдсонвілл на березі Міссісіпі історична вулиця Railroad Avenue перетворилася на дорогу 1930-х років: фасади будівель пофарбували, дорогу вкрили ґрунтом, а для сцени, де брати планують вечірку, привезли старі автомобілі.

Для цієї ділянки також збудували більше десятка маленьких магазинів, газову станцію, кінотеатр, перукарню та готель. Ранній етап фільму показує дім Енні, коханої Смоука, який був в окрузі Сент-Бернард. Тут герої зустрічаються після його повернення з Чикаго.

Плантація була обрана через величезні дуби з 1800-х років, під якими проходили зйомки. Основна дія в барі відбувається у Брейтвейті, де старий склад перетворили на музичний барель-хаус. Локація була віддалена і оточена водою та деревами, щоб передати потрібний настрій.

Під час підготовки до зйомок команда стикалася з високою травою та місцевою дичиною, включно з алігаторами та зміями. Для кожної локації продюсери і режисер використовували історичні фотографії, відео, книги та музику, щоб створити максимально автентичний образ Півдня США початку 1930-х років та передати потрібну атмосферу.

Деякі сцени фільму "Грішники" знімали і на плантації Лорел-Веллі в парафії Лафурш, де колись вирощували цукрову тростину. Це одна з найбільших плантацій регіону, заснована наприкінці 1700-х років, розповідає CN Traveller. Режисери та команда знімали невелику частину території, а на іншому боці дороги навіть спорудили церкву для зйомок.

