Відвідини Warner Bros. Studio Tour London – це задоволення не з дешевих. Але саме тут можна побачити павільйони знаменитої кіностудії, в яких знімали фільми про Гаррі Поттера. Тобто це не просто реквізити – а реальні локації зйомок. Українка Надія Макарова побувала у музеї "Гаррі Поттера" і розповіла, у скільки їй це обійшлося.

Скільки коштує поїздка у студію "Гаррі Поттера"?

Базовий квиток у Warner Brathers Studio Tour коштує 59 фунтів стерлінгів, тобто 3 470 гривень. Оскільки локація розташована за годину їзди від Лондону, то краще брати квиток, який передбачає трансфер. З вокзалу Кінгс-Кросс відвідувачів забирає тематичний двоповерховий автобус, який і везе їх безпосередньо у студію. Коштує такий квиток 119 фунтів стерлінгів, що в еквіваленті – 7000 гривень.

Вже у самій студії українка тричі ледь не розплакалася, адже тут є все: Велика зала, вітальня Ґрифіндору, платформа 9 і 3/4, будинок Дурслів, банк Ґрінґотс, алея Діаґон, багато реквізитів тощо. В середині працює велике кафе, де можна пообідати і випити славнозвісного маслопива. До речі, воно безалкогольне. Також тут є магазини з ексклюзивним мерчем, який не продається в інших магазинах Лондона. Найбільший розташований в кінці студії.

Загалом на квиток з трансфером, сувеніри, їжу і напої вона витратила 13 392 гривень.

Зверніть увагу! На сайті Warner Brathers Studio Tour можна обрати квитки різної вартості. Деякі з них пропонують харчування у Гоґвортсі, солодощі, ексклюзивний мерч, проживання у готелі тощо. Ціни варіюються від 58,50 фунтів до 250 фунтів. Усе залежить від пакету, який обирають відвідувачі.

Українка розповіла про ціни у Warner Brathers Studio Tour: відео

Які ще місця зацікавлять шанувальників поттеріани?