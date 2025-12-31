Кав'ярня була зачиненою понад 4 роки – з серпня 2021 року. Про те, що її нарешті відчинили, 24 Канал розповідає з посиланням на BBC.

Чому кав'ярня The Elephant House не працювала?

Заклад сильно постраждав під час масштабної пожежі на мосту Джорджа IV. Та, на щастя, головний символ кафе – дерев'яний антикварний стіл, за яким писала Роулінг – зберігся.

Відновлення затягнулося на роки через юридичні складнощі – компанія, якій належала частина будівлі, оголосила себе банкрутом одразу після пожежі. Ремонт змогли почати тільки після зміни власника. Вартість відновлення обійшлася у 500 тисяч фунтів стерлінгів.

Цікаво, що навіть забиті дошками вікна не відлякували відвідувачів від The Elephant House. Усі ці 4 роки шанувальники Гаррі Поттера приїжджали до кав'ярні, щоб зробити фото і залишити підбадьорливе послання. Власник кав'ярні містер Тейлор роками отримував листи з єдиним питанням – коли кав'ярня нарешті відкриється?



The Elephant House в Единбурзі / Фото Depositphotos

Що відомо про історію Роулінг у The Elephant House?

Кав'ярня The Elephant House в Единбургу стала притулком для бідної письменниці Джоан Роулінг, про яку на той час ще ніхто не знав. Саме тут вона грілася холодними вечорами і писала перші книжки про Гаррі Поттера, бо на опалення квартири у письменниці-початківиці не вистачало грошей.

Пан Тейлор пам'ятає Роулінг з тих часів, однак зізнався, що сприймав її як звичайну відвідувачку. Роулінг була ввічливою, але не проявляла особливої уваги до працівників – вона перебувала повністю занурена у власні думки. Вже після виходу першої книги кав'ярня привітала постійну клієнтку з успіхом.

Сьогодні у кафе висить фотографія легендарної письменниці, а відвідувачі мріють посидіти за її столом.

Куди варто вирушити шанувальникам Гаррі Поттера?

