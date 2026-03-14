Чорну комедію з елементами трилера "Одна битва за іншою" критики назвали справжнім шедевром, і сьогодні цей фільм є головним претендентом на "Оскар"-2026. Локації зі стрічки мають настільки яскравий вигляд, що після перегляду виникає природне бажання побачити їх наживо. Детальніше про те, де знімали фільм "Одна битва за іншою" розповідаємо з посиланням на Conde Nast Traveler.

Читайте також Пляж, фестивалі та зірки Голлівуду: який курорт став одним із найпопулярніших у Франції

Де у реальності побачити локації з фільму "Одна битва за іншою"?

Художниця-постановниця фільму Флоренсія Мартін уважно підійшла до вибору локацій для зйомок. Ще за два роки до зйомок вона вирушила у подорож Штатами, щоб знайти найбільш автентичні локації, які не доведеться сильно змінювати під фільм. Флоренсія відвідала понад 25 міст у штаті Каліфорнія і зрештою знайшла ті, які найкраще передадуть атмосферу стрічки.

Пограбування банків, вибухи та погоні на початку фільму знімали у передмістях Сакраменто. Брутальні будівлі, суд, торговий центр – все ідеально вписалося у картинку фільму. Місцева влада дозволила знімальній групі перекрити частину вулиць, щоб знімати погоні.

Коли справи у Боба, якого грав Леонардо Ді Капріо, пішли погано, він забрав свою доньку і переїхав у вигадане місто Бактан-Крос. У реальності це було місто Гумбольдт. Саме тут знайшли ідеальний будинок посеред секвой, в якому Боб і Вілла ховалися від світу. Далі зйомки відбувалися у Юриці.



Справжній будинок в якому жили Боб та Вілла / Фото The New York Times

Як пише The New York Times, шкільний танець Вілли знімали у справжній школі "Еврика", а учні навіть брали участь у зйомках як масовка.



Школа, яку показали у фільмі "Одна битва за іншою" / Фото The New York Times

Центр міста Бактан-Крос знімали в Ель-Пасо у Техасі, аби показати разючий довколишній контраст. Тут вже замість секвой глядачів бачили пустельні пейзажі. До речі, зйомки виявилися дуже вигідними для Ель-Пасо, яке розташоване майже на кордоні з Мексикою, адже раніше це місто не з'являлося на екранах. Водночас тепер йому сміливо прогнозують збільшення туризму.

Фінальні сцени фільму були зняті у державному парку Анза-Боррего, що у пустелі Колорадо.

Де знімали інші відомі фільми та серіали?