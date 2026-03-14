Фільм "Гамнет" режисерки Хлої Чжао – це емоційна драма про втрату сина Вільяма Шекспіра та народження п'єси "Гамлет". Стрічка отримала схвальні відгуки і номінації на кілька "Оскарів". Але не менше, ніж акторська гра і музика, глядачів вражає атмосфера фільму: туманні луки, старовинні будинки й середньовічні вулички, що ніби перенесли 16 століття на великий екран. Гарна новина для мандрівників – більшість цих локацій реальні і їх можна відвідати. Детальніше розповідає Discover Britain.

Читайте також Рай для туриста: 5 причин поїхати у Словенію у 2026 році

Де побачити локації, на яких знімали фільм "Гамнет"?

Маленькою батьківщиною Вільяма Шекспіра є місто Стратфорд-на-Ейвоні в англійському графстві Ворикшир. Саме тут народився і провів багато часу майбутній славетний драматург. Однак режисерка не могла провести зйомки безпосередньо у рідному графстві Шекспіра, адже тут завжди багато туристів. Шанувальники драматурга приїжджають, щоб відвідати будинок дитинства письменника та родинний дім його дружини.

Тож на екрані глядачі бачать сусіднє графство Герефордшир, де туристів менше, а тому організувати знімальний процес було простіше.



Графство Герефордшир / Фото Mónica Martín Roig

У серпні 2024 року мальовниче село Віблі повністю закривали від публіки, щоб надати йому духу 16 століття. Багато працювати не довелося, адже сьогодні Віблі є одним із найкраще збережених сіл часів Тюдорів – з фахверковими будинками та мальовничою сільською місцевістю. Саме це село зобразили як рідне місто Шекспіра – Стратфорд-на-Ейвоні.

Як пише BBC, знімальна група лише забрала кольорові вивіски і розкинула сіно на дорозі – усе решта у Віблі вписувалося в атмосферу фільму.

Багато чорно-білих будівель у Віблі датуються кінцем 15 та початком 16 століть, а навколишній ландшафт описують як "шекспірівський". Тут відвідувачам, які бажають зануритися у світ фільму, не доведеться напружувати свою уяву,

– наголосило видання.

Кадри у будинку дружини Шекспіра Агнес знімали у фермерському будинку Cwmmau, який розташований у маленькому селищі Бріллі і перебуває під управлінням Національного фонду. Справжній котедж Агнес розташований біля Стратфорд-на-Ейвоні і відкритий для відвідувачів.

Де ще побачити локації, на яких знімали фільми?