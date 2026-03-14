Фильм "Гамнет" режиссера Хлои Чжао – это эмоциональная драма о потере сына Уильяма Шекспира и рождении пьесы "Гамлет". Лента получила положительные отзывы и номинации на несколько "Оскаров". Но не менее, чем актерская игра и музыка, зрителей поражает атмосфера фильма: туманные луга, старинные дома и средневековые улочки, будто перенесли 16 век на большой экран. Хорошая новость для путешественников – большинство этих локаций реальные и их можно посетить. Подробнее рассказывает Discover Britain.

Где увидеть локации, на которых снимали фильм "Гамнет"?

Маленькой родиной Уильяма Шекспира является город Стратфорд-на-Эйвоне в английском графстве Уорикшир. Именно здесь родился и провел много времени будущий знаменитый драматург. Однако режиссер не могла провести съемки непосредственно в родном графстве Шекспира, ведь здесь всегда много туристов. Поклонники драматурга приезжают, чтобы посетить дом детства писателя и семейный дом его жены.

Поэтому на экране зрители видят соседнее графство Герефордшир, где туристов меньше, а потому организовать съемочный процесс было проще.



Графство Герефордшир / Фото Mónica Martín Roig

В августе 2024 года живописное село Уибли полностью закрывали от публики, чтобы придать ему дух 16 века. Много работать не пришлось, ведь сегодня Вибли является одним из наиболее хорошо сохранившихся сел времен Тюдоров – с фахверковыми домами и живописной сельской местностью. Именно это село изобразили как родной город Шекспира – Стратфорд-на-Эйвоне.

Как пишет BBC, съемочная группа лишь убрала цветные вывески и разбросала сено на дороге – все остальное в Вибле вписывалось в атмосферу фильма.

Многие черно-белые здания в Вибли датируются концом 15 и началом 16 веков, а окружающий ландшафт описывают как "шекспировский". Здесь посетителям, желающих окунуться в мир фильма, не придется напрягать свое воображение,

– отметило издание.

Кадры в доме жены Шекспира Агнес снимали в фермерском доме Cwmmau, который расположен в маленьком поселке Брилли и находится под управлением Национального фонда. Настоящий коттедж Агнес расположен возле Стратфорд-на-Эйвоне и открыт для посетителей.

