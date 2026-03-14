Черную комедию с элементами триллера "Одна битва за другой" критики назвали настоящим шедевром, и сегодня этот фильм является главным претендентом на "Оскар"-2026. Локации из ленты имеют настолько яркий вид, что после просмотра возникает естественное желание увидеть их вживую. Подробнее о том, где снимали фильм "Одна битва за другой" рассказываем со ссылкой на Conde Nast Traveler.

Где в реальности увидеть локации из фильма "Одна битва за другой"?

Художница-постановщик фильма Флоренсия Мартин внимательно подошла к выбору локаций для съемок. Еще за два года до съемок она отправилась в путешествие по Штатам, чтобы найти наиболее аутентичные локации, которые не придется сильно менять под фильм. Флоренсия посетила более 25 городов в штате Калифорния и в конце концов нашла те, которые лучше всего передадут атмосферу ленты.

Ограбление банков, взрывы и погони в начале фильма снимали в пригородах Сакраменто. Брутальные здания, суд, торговый центр – все идеально вписалось в картинку фильма. Местные власти разрешили съемочной группе перекрыть часть улиц, чтобы снимать погони.

Когда дела у Боба, которого играл Леонардо Ди Каприо, пошли плохо, он забрал свою дочь и переехал в вымышленный город Бактан-Крос. В реальности это был город Гумбольдт. Именно здесь нашли идеальный дом посреди секвой, в котором Боб и Вилла прятались от мира. Далее съемки происходили в Юрице.



Настоящий дом в котором жили Боб и Вилла / Фото The New York Times

Как пишет The New York Times, школьный танец Виллы снимали в настоящей школе "Эврика", а ученики даже участвовали в съемках как массовка.



Школа, которую показали в фильме "Одна битва за другой" / Фото The New York Times

Центр города Бактан-Крос снимали в Эль-Пасо в Техасе, чтобы показать поразительный окружающий контраст. Здесь уже вместо секвой зрителей видели пустынные пейзажи. Кстати, съемки оказались очень выгодными для Эль-Пасо, которое расположено почти на границе с Мексикой, ведь раньше этот город не появлялся на экранах. Теперь же ему смело прогнозируют увеличение туризма.

Финальные сцены фильма были сняты в государственном парке Анза-Боррего, что в пустыне Колорадо.

