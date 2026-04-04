В самом сердце Лондона стоит ресторан, который вот уже почти столетие является символом индийской кухни и культуры в Великобритании. Его столики посещали знаменитости, королевские особы и тысячи обычных посетителей – и все они оставались под впечатлением от вкуса блюд и атмосферы.
Смотрите также Самый счастливый город Британии стал местом съемок нового сериала о "Гарри Поттере"
Какова история создания самого популярного ресторана индийской кухни в Британии?
Ресторан Вирасвами открылся в 1926 году на Реджент-стрит и с тех пор стал культовым местом для любителей индийских блюд, рассказывается в Daily Mail. Здесь впервые в Великобритании популяризировали сочетание пива и карри, а блюда заведения испытывали на вкус известные гости, включая Махатму Ганди, Чарли Чаплина, принцессу Анну и короля Абдаллу II. Уникальные интерьеры, несколько стилизованных залов и slow-cooked рецепты, например роган джош из Кашмира, делают ресторан настоящей кулинарной легендой.
Но будущее заведения сейчас под угрозой, рассказывается в BZH.life. Компания "Краун Эстейт" отказалась продлевать договор аренды, который заканчивается в июне 2026 года. По словам владельцев здания, помещение необходимо переоборудовать под офисы и изменить вход в ресторан.
В "Краун Эстейт" заявляют, что реконструкция является частью модернизации сооружения, и при таких условиях аренду продлить невозможно. Владельцы ресторана оспаривают выселение в суде и считают решение арендодателя недальновидным и опасным для столетнего заведения.
Сейчас ресторан все еще продолжает работать в обычном режиме, а в марте состоялся праздничный ужин по случаю 100-летия, на который были приглашены публичные лица, знаменитости и общественные деятели. Событие должно было привлечь внимание общественности и поддержать компанию по сохранению заведения.
Какие еще локации Великобритании будут интересны туристам?
Мы уже рассказывали о невероятном лесу в Великобритании. Здесь можно увидеть зимородков, трясогузок, дятлов, а также лисиц, барсуков, горностаев и множество насекомых и бабочек. Это популярное место среди любителей природы и наблюдателей за птицами. Также здесь часто гуляют с собачками.
Или же, какой пляж Британии стал одним из лучших в мире. Pentle Bay получил признание экспертов, как идеальное место для весеннего отдыха. Кристально чистые бирюзовые воды, блестящий белый песок и живописные дюны создают атмосферу настоящего тропического рая, сравнимого с теми же Карибами.