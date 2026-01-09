Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на публікацію сторінки Ossiyanova.
Скільки коштує відпочинок у Закопане на 5 днів?
Українська туристка розповіла, у скільки їй обійшлася п'ятиденна поїздка до Закопаного з катанням на лижах. Дівчина детально підрахувала всі витрати: від дороги до розваг:
- Дорога з Києва до Варшави та назад 3 000 гривень;
- Їжа у Варшаві та перекуси в дорогу 700 гривень;
- Проїзд з Варшави до Закопаного та назад 1 600 гривень;
- Готель на 5 днів 9 000 гривень;
- Підйом на Kasprowy Wierch 1 600 гривень;
Відпочинок у Закопане / фото Snomads
- Підйом до Морського Ока 1 200 гривень;
- Термальні води (цілий день) 2 400 гривень;
- Підйом на Gubałówkę 500 гривень;
- Сувеніри 1 000 гривень;
- Харчування в закладах та магазинах (у тому числі Żabka) 5 000 гривень;
- Таксі (кілька поїздок) 700 гривень;
Загальна сума витрат близько 27 000 гривень.
Також Закопане вважають центром ґуральської культури: тут часто проводять фестивалі народної музики, танців і традиційного одягу, пише Humbo. Місто ще й стартова точка для походів у Татранський національний парк, де діють суворі правила збереження природи, а маршрути підходять як для новачків, так і для досвідчених туристів. Любителям панорам варто звернути увагу на фунікулер на Губалувку, звідки відкривається один із найкращих краєвидів на Татри.
Cкільки коштує покататись на лижах в Україні?
Дізнайтесь про курорт Плай, який є ідеальним вибором цієї зими. Він пропонує 6 трас різного рівня складності, комфортну інфраструктуру та природний захист від вітрів. Також на курорті доступні різні варіанти проживання, ресторани з українською та європейською кухнею, а також додаткові активності, такі як сноуборд-парк, тюбінг та прогулянки на снігоступах.
Також одна українська блогерка була обурена цінами відпочинку на Буковелі. Наприклад, навіть звичайний похід у заклад харчування на двох, без будь-якої розкоші чи дорогих позицій у меню, обходився щонайменше у 2 000 гривень.