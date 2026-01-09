Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на публікацію сторінки Ossiyanova.

Скільки коштує відпочинок у Закопане на 5 днів?

Українська туристка розповіла, у скільки їй обійшлася п'ятиденна поїздка до Закопаного з катанням на лижах. Дівчина детально підрахувала всі витрати: від дороги до розваг:

Дорога з Києва до Варшави та назад 3 000 гривень;

Їжа у Варшаві та перекуси в дорогу 700 гривень;

Проїзд з Варшави до Закопаного та назад 1 600 гривень;

Готель на 5 днів 9 000 гривень;

Підйом на Kasprowy Wierch 1 600 гривень;

Підйом до Морського Ока 1 200 гривень;

Термальні води (цілий день) 2 400 гривень;

Підйом на Gubałówkę 500 гривень;

Сувеніри 1 000 гривень;

Харчування в закладах та магазинах (у тому числі Żabka) 5 000 гривень;

Таксі (кілька поїздок) 700 гривень;

Загальна сума витрат близько 27 000 гривень.

Також Закопане вважають центром ґуральської культури: тут часто проводять фестивалі народної музики, танців і традиційного одягу, пише Humbo. Місто ще й стартова точка для походів у Татранський національний парк, де діють суворі правила збереження природи, а маршрути підходять як для новачків, так і для досвідчених туристів. Любителям панорам варто звернути увагу на фунікулер на Губалувку, звідки відкривається один із найкращих краєвидів на Татри.

Cкільки коштує покататись на лижах в Україні?