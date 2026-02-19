Гонконг одразу асоціюється з розкішними бутиками, яскравим нічним життям, вуличною їжею та гарною архітектурою. Модель і акторка Angelababy, яка живе тут із підліткового віку, називає місто унікальним поєднанням східних і західних традицій та радить свої улюблені способи провести тут вихідні, особливо під час святкування Китайського Нового року, розповідається на BBC.

Дивіться також Лондон без розчарувань: що потрібно знати туристу, який їде вперше

Чому Гонконг варто відвідати саме під час Китайського Нового року?

У цей період небо над гаванню Вікторія освітлюють масштабні феєрверки. Найкращий вид на них відкривається з готелів, таких як Rosewood Hong Kong, The Peninsula Hong Kong або Regent Hong Kong.

Щоб відчути справжню атмосферу міста, акторка радить відвідати класичні cha chaan teng – це місцеві чайні ресторани. Саме тут гонконгці збираються на обід або післяобідній чай із родиною та друзями. У меню міцний молочний чай по-гонконзьки, яєчні тарталетки та знамениті ананасові булочки з хрусткою скоринкою.

Атмосфера міста: дивитись відео

Обов'язково скуштуйте дімсам – це не просто їжа, а ціла традиція спільного відпочинку. Маленькі порції страв у бамбукових кошиках подають на візках, щоб їх можна було розділити з усіма за столом. Angelababy особливо любить ресторан Lung King Heen у Four Seasons Hotel Hong Kong з видом на гавань.

Історична Hollywood Road – одна з наймодніших вулиць світу, де розташовані антикварні магазини, галереї та ресторани. Тут також є храм Man Mo Temple 19 століття та креативний центр PMQ з майстернями місцевих дизайнерів.

Також гірська місцевість робить Гонконг ідеальним для хайкінгу. Один із найкрасивіших маршрутів Dragon's Back у парку Shek O Country Park. Стежка проходить вздовж хребта гори з панорамними краєвидами на узбережжя та острови.

Ocean Park / фото TripAdvisor

Дивіться також Токіо – найпопулярніший напрямок серед покоління Z: що приваблює туристів

Серед сотень островів регіону акторка особливо любить рибальське селище Tai O на острові Лантау. Тут можна побачити будинки на палях, традиційний рибний промисел і навіть рожевих дельфінів – одну з головних природних цікавинок району.

Також місто підійде і для відпочинку з сім'єю. Наприклад, Ocean Park – один із найбільших тематичних парків світу з атракціонами, акваріумом на тисячі морських мешканців і пандами, включно з новонародженими дитинчатами.

Одна з головних переваг Гонконгу – це зручність подорожі як до міста, так і всередині нього. Для громадян багатьох країн діє безвізовий режим, а проходження аеропорту зазвичай швидке й комфортне, тож відпочинок починається без зайвого стресу, розповідає Hong Kong Tourism Board. Міський транспорт працює чітко й доступно за цінами, пропонуючи кілька зручних способів пересування цим компактним і добре організованим мегаполісом.

Які ще є класні локації у Китаї?